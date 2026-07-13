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Βάλλει κατά Προεδρικού ο Δημήτρης Δημητρίου: «Να τελειώνουμε με αυτό το ανέκδοτο» – Αιχμές για προσεγγίσεις Συναγερμικών για τον ανασχηματισμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο κ. Δημητρίου κάνει λόγο για υπονόμευση της παράταξης και παραβίαση των κανόνων πολιτικής ηθικής – «Θεωρώ πως δεν πρέπει να το επαναλάβει»

Σαφείς αιχμές κατά του Προεδρικού για βολιδοσκπήσεις στελεχών του Δημοκρατικού Συναγερμού στο πλαίσιο του επερχόμενου ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου, άφησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές παραβιάζουν τους κανόνες πολιτικής ηθικής.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του OMEGA Channel, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η πολιτική απόφαση ενός κόμματος να βρίσκεται στην αντιπολίτευση θα πρέπει να γίνεται σεβαστή τόσο από τα πολιτικά πρόσωπα όσο και από τους θεσμούς.

«Κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το ανέκδοτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, η προσέγγιση στελεχών μιας παράταξης για ανάληψη κυβερνητικών αξιωμάτων, παρά την κεντρική πολιτική γραμμή του κόμματος, συνιστά προσπάθεια υπονόμευσης της ίδιας της παράταξης.

«Όταν ένα κόμμα δηλώνει κατ’ επανάληψη ότι βρίσκεται στην αντιπολίτευση, αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλους», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι προσεγγίσεις προς στελέχη κόμματος, με στόχο την υπουργοποίησή τους ή την ανάληψη άλλων κυβερνητικών θέσεων, «υπονομεύουν τους κανόνες πολιτικής ηθικής που θα πρέπει να διέπουν και τα πρόσωπα και τους θεσμούς αυτής της χώρας».

Ερωτηθείς ευθέως από την παρουσιάστρια κατά πόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ακολουθήσει τέτοια πρακτική απέναντι στον ΔΗΣΥ, ο Δημήτρης Δημητρίου απάντησε: «Θεωρώ πως δεν πρέπει να το επαναλάβει». Η αναφορά του κ. Δημητρίου παραπέμπει σε προσεγγίσεις που έγιναν προς στελέχη του ΔΗΣΥ και είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα.

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