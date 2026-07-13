Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Παραπολιτικά

Σουτζίης, σούβλες και τραπέζωμα - Δημοσιοποίησε αποδείξεις από την προεκλογική (εικόνες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρώην υποψήφιος του Volt αποκάλυψε αναλυτικά τα εκλογικά του έξοδα

«Σήμερα τελείωσε ακόμα ένα κεφάλαιο…», έγραψε ο Ανδρέας Σουτζιής, πρώην υποψήφιος με το Βολτ, δημοσιεύοντας την έκθεση των εκλογικών του εξόδων.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας ο κ. Σουτζιής αποκάλυψε τις αποδείξεις από τις αγορές που πραγματοποίησε και φαίνεται πως η προεκλογική του μάχη είχε έντονο άρωμα… φουκούς!

Συγκεκριμένα, δήλωσε έξοδα ύψους €234,70 για σούβλες (€113,05 σε μια περίπτωση και €121,65 σε άλλη) και ακόμη €206 για τραπέζωμα, ανεβάζοντας τον συνολικό λογαριασμό στα €440,70. Μάλιστα, δημοσίευσε και τις αποδείξεις από τα καταστήματα, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις σχετικές αγορές.

Ένα είναι πάντως βέβαιο, ο κ. Σουτζιής και οι υποστηρικτές του έφαγαν καλά. Τελικά, όμως, άλλοι ήταν εκείνοι που κατέληξαν στις θέσεις όπου θα τρώνε ακόμη καλύτερα.

Ακύλας

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα