Σουτζίης, σούβλες και τραπέζωμα - Δημοσιοποίησε αποδείξεις από την προεκλογική (εικόνες)

«Σήμερα τελείωσε ακόμα ένα κεφάλαιο…», έγραψε ο Ανδρέας Σουτζιής, πρώην υποψήφιος με το Βολτ, δημοσιεύοντας την έκθεση των εκλογικών του εξόδων.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας ο κ. Σουτζιής αποκάλυψε τις αποδείξεις από τις αγορές που πραγματοποίησε και φαίνεται πως η προεκλογική του μάχη είχε έντονο άρωμα… φουκούς!

Συγκεκριμένα, δήλωσε έξοδα ύψους €234,70 για σούβλες (€113,05 σε μια περίπτωση και €121,65 σε άλλη) και ακόμη €206 για τραπέζωμα, ανεβάζοντας τον συνολικό λογαριασμό στα €440,70. Μάλιστα, δημοσίευσε και τις αποδείξεις από τα καταστήματα, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις σχετικές αγορές.

Ένα είναι πάντως βέβαιο, ο κ. Σουτζιής και οι υποστηρικτές του έφαγαν καλά. Τελικά, όμως, άλλοι ήταν εκείνοι που κατέληξαν στις θέσεις όπου θα τρώνε ακόμη καλύτερα.

Ακύλας