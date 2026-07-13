Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα πληρωθούν γι' αυτό

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πιθανότατα τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη φύλαξη του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου.

«Θα κρατήσουμε το στενό και πιθανότατα θα το διαχειριστούμε. Θα γίνουμε ο φύλακας του στενού. Ίσως να το αποκαλέσουμε ο φύλακας άγγελος του στενού. Και θα πρέπει να αποζημιωθούμε γι’ αυτό», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο, έχουν καταστεί από τα κύρια πεδία αντιπαράθεσης στη σύγκρουση. Ο ουσιαστικός αποκλεισμός τους από το Ιράν έχει προκαλέσει άνοδο των τιμών της ενέργειας και εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό διεθνώς.

«Θα το φυλάμε. Θα πληρωθούμε για να το φυλάμε — πολλά χρήματα», είπε ο κ. Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι άλλες χώρες «είναι πολύ πλούσιες» και δεν μπορεί να αναμένεται από τις ΗΠΑ να αναλάβουν τον ρόλο αυτό χωρίς αντάλλαγμα.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το Σάββατο το κλείσιμο του θαλάσσιου διαύλου, μετά από διέλευση την οποία χαρακτήρισε μη εξουσιοδοτημένη. Την Κυριακή ανέφερε ότι η διέλευση παραμένει σε αναστολή και πως άδειες θα εκδοθούν μόλις αποκατασταθούν «η σταθερότητα και η ηρεμία».

Αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι «είχαμε μια συμφωνία» την οποία, όπως υποστήριξε, η Τεχεράνη αθέτησε, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν «πολύ σκληρά».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ο μόνος τρόπος να αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα μέσω του στενού είναι να τερματιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Προειδοποίησαν, επίσης, ότι η συνέχιση της αμερικανικής εμπλοκής θα προκαλέσει μεγαλύτερες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν σφοδρά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο και διατήρησε κλειστό το Στενό του Ορμούζ, γεγονός που ώθησε προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου.

Η νέα κλιμάκωση δημιουργεί αμφιβολίες για την ενδιάμεση συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν τον Ιούνιο, με στόχο την επαναλειτουργία του στενού, την αναστολή των εχθροπραξιών και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για άλλες 60 ημέρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ