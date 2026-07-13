«Κράτος Μαφία»: Στην Κύπρο οι δύο ποινικοί ανακριτές από Ελλάδα - Ανέλαβαν επισήμως τα καθήκοντά τους

Στην Κύπρο βρίσκονται οι δύο ποινικοί ανακριτές από την Ελλάδα, οι οποίοι συμμετέχουν στην Ομάδα Ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης «Κράτος Μαφία».

Η Ομάδα Ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών συγκροτήθηκε σήμερα Δευτέρα και ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της, σηματοδοτώντας την έναρξη της ανεξάρτητης ποινικής έρευνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προηγήθηκε σύντομη συνάντηση των μελών της Ομάδας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τον Υπαρχηγό Αστυνομίας στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Συγκροτήθηκε σήμερα και ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της η Ομάδα Ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών για τη διερεύνηση της υπόθεσης «Κράτος Μαφία».

Προηγήθηκε ολιγόλεπτη συνάντηση των μελών της Ομάδας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κώστα Φυτιρή και τον Υπαρχηγό Αστυνομίας Κύπρου κ. Πανίκο Σταύρου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», κατά την οποία συζητήθηκαν αποκλειστικά διαδικαστικά και οργανωτικά ζητήματα που αφορούν στην έναρξη του έργου τους.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Ομάδα άρχισε άμεσα τις εργασίες της, ασκώντας τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και σύμφωνα με τους όρους εντολής που της έχουν ανατεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εύχεται στα μέλη της Ομάδας κάθε επιτυχία στην αποστολή τους.