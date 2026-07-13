Νέες δράσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία- Καθυστερεί το  AI ACT

Με έμφαση στην εκπαίδευση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στη νέα ψηφιακή εποχή, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί σειρά δράσεων που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τη νέα σχολική χρονιά. Την ίδια ώρα, το Υφυπουργείο Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής προετοιμάζει το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), μετά και τη μετάθεση σημαντικών προθεσμιών εφαρμογής του έως το 2028.

Μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι το Υπουργείο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στην εξοικείωση των μαθητών με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως είπε, προωθούνται προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ η ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων αρχίζει ήδη από την προσχολική ηλικία.

Παράλληλα, αξιοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολείων και τη δημιουργία νέων εργαστηρίων πληροφορικής, ενώ προχωρά και το έργο ΙΔΕΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της σχολικής διοίκησης.

Η υπουργός σημείωσε ακόμη ότι το Υπουργείο συνεργάστηκε με εμπειρογνώμονες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχει ήδη ετοιμάσει κείμενο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο αξιοποιείται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στο μεταξύ, κατά τη συνεδρία της Επιτροπής έγινε γνωστό ότι μετατίθεται η εφαρμογή σημαντικού μέρους των διατάξεων του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI ACT). Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, οι πρόνοιες που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2026 μεταφέρονται χρονικά, με τις νέες προθεσμίες να εκτείνονται έως τον Αύγουστο του 2028 για ορισμένες κατηγορίες συστημάτων υψηλού κινδύνου.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, ανέφερε ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η τεχνοοικονομική μελέτη για την εφαρμογή του Κανονισμού. Όπως είπε, έχει ήδη ετοιμαστεί προσχέδιο του εφαρμοστικού νόμου, το οποίο εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο να ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια να κατατεθεί στη Βουλή.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προωθεί τη σύσταση άτυπης ομάδας εργασίας για την εκπόνηση Διακήρυξης Ψηφιακών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία αναμένεται να τεθεί προς δημόσια συζήτηση το φθινόπωρο.