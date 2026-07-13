Μελέτη: Η αλήθεια δεν διαγράφεται επειδή ενοχλεί - Απάντηση στην αντίδραση της Τουρκίας

Η αντίδραση της τουρκικής πλευράς στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου προκάλεσε την απάντηση της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ, Ελεονώρας Μελέτη, η οποία ήταν εισηγήτρια της έκθεσης.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Μελέτη σχολίασε τις επικρίσεις της Άγκυρας, η οποία κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι «διαστρεβλώνει την ιστορία», δηλώνοντας ότι «η αλήθεια δεν διαγράφεται επειδή ενοχλεί».

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι «δεν με αγγίζει κανένα επιθετικό μήνυμα που δέχομαι από τους γείτονες εδώ, όσο έχω κ κρατώ σας φυλακτό τις ευχές κ τα θερμά λόγια όλων εσάς που αγκαλιάσατε με συγκίνηση αυτή την ιστορική στιγμή».



