Δεν ήχησαν οι σειρήνες σε Πάφο και Δάλι - Παραδοχή για κενά από την Πολιτική Άμυνα

Προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος προειδοποίησης καταγράφηκαν κατά τη σημερινή ενεργοποίηση των σειρήνων, ανήμερα του πραξικοπήματος, καθώς το προβλεπόμενο ηχητικό σήμα δεν ακούστηκε σε περιοχές της Πάφου και της επαρχίας Λευκωσίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, ανέφερε στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» ότι είχαν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες, στη βάση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα, τα οποία πρόκειται να διερευνηθούν.

Μεταξύ των παραπόνων που καταγράφηκαν ήταν αναφορά από το Δάλι, με τον δήμαρχο της περιοχής να επισημαίνει ότι οι σειρήνες δεν ήχησαν. Αντίστοιχα παράπονα διατυπώθηκαν και από περιοχές της Πάφου.

«Θα εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις. Το ζήτημα αξιολογείται και γίνεται μελέτη για την αντικατάσταση του συστήματος. Παρακολουθούμε το θέμα και θα ληφθούν μέτρα», ανέφερε ο κ. Λιασίδης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τον αριθμό των σειρήνων που δεν λειτούργησαν, καθώς και το εύρος των περιοχών που επηρεάστηκαν.

Περίπου 157 σειρήνες σε ολόκληρη την Κύπρο

Σύμφωνα με τον κ. Λιασίδη, περίπου 157 σειρήνες είναι σήμερα εγκατεστημένες σε ολόκληρη την Κύπρο. Η κάλυψη επικεντρώνεται κυρίως στα αστικά κέντρα, ενώ σειρήνες έχουν τοποθετηθεί και σε ορισμένες κοινότητες.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς από το υφιστάμενο σύστημα.

Όπως εξήγησε, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για την αναβάθμιση και την αντικατάσταση του συστήματος, με στόχο τη βελτίωση της κάλυψης στις περιοχές όπου σήμερα δεν υπάρχουν σειρήνες.