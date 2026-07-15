Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Φωτιά σε διαμερίσματα στον Πρωταρά - Διέσωσαν άτομο με κινητικά προβλήματα
| Κύπρος

Φωτιά σε διαμερίσματα στον Πρωταρά - Διέσωσαν άτομο με κινητικά προβλήματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο σημείο επιχειρούν τρία πυροσβεστικά οχήματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμερίσματα στον Πρωταρά, με τις φλόγες να επηρεάζουν δύο διαμερίσματα, στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο. Οι πυροσβέστες απομάκρυναν άτομο με κινητικά προβλήματα από απέναντι διαμέρισμα, το οποίο είχε επηρεαστεί από τους καπνούς.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου με τρία πυροσβεστικά οχήματα, έπειτα από κλήση για πυρκαγιά σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, τα πρώτα μηνύματα μετά την άφιξη των δυνάμεων ανέφεραν ότι η πυρκαγιά επηρέαζε δύο διαμερίσματα, ένα στο ισόγειο και ένα στον πρώτο όροφο.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού.

«Με την άφιξη μας, τα μέλη μας μετακίνησαν άτομο με κινητικά προβλήματα από απέναντι διαμέρισμα που είχε επηρεαστεί από τους καπνούς. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση ανάλογα με την εξέλιξη και την έγκυρη πληροφόρηση», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Tags

ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΡΩΤΑΡΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα