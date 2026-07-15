Φωτιά σε διαμερίσματα στον Πρωταρά - Διέσωσαν άτομο με κινητικά προβλήματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμερίσματα στον Πρωταρά, με τις φλόγες να επηρεάζουν δύο διαμερίσματα, στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο. Οι πυροσβέστες απομάκρυναν άτομο με κινητικά προβλήματα από απέναντι διαμέρισμα, το οποίο είχε επηρεαστεί από τους καπνούς.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου με τρία πυροσβεστικά οχήματα, έπειτα από κλήση για πυρκαγιά σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, τα πρώτα μηνύματα μετά την άφιξη των δυνάμεων ανέφεραν ότι η πυρκαγιά επηρέαζε δύο διαμερίσματα, ένα στο ισόγειο και ένα στον πρώτο όροφο.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού.

«Με την άφιξη μας, τα μέλη μας μετακίνησαν άτομο με κινητικά προβλήματα από απέναντι διαμέρισμα που είχε επηρεαστεί από τους καπνούς. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση ανάλογα με την εξέλιξη και την έγκυρη πληροφόρηση», αναφέρεται στην ανάρτηση.