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Το πρωτόκολλο πήγε… περίπατο – Έτσι πανηγύρισε η βασιλική οικογένεια την πρόκριση της Ισπανίας (εικόνες + βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αγκαλιές, χειροκροτήματα και πανηγυρισμοί από τον Φελίπε, τη Λετίθια και τις κόρες τους μετά το 2-0 επί της Γαλλίας και την επιστροφή στον τελικό του Μουντιάλ έπειτα από 16 χρόνια

Η πρόκριση της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα, με τη βασιλική οικογένεια να πανηγυρίζει τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας.

Ο Βασιλιάς, η Βασίλισσα και οι κόρες τους παρακολούθησαν τον αγώνα, εκδηλώνοντας τον ενθουσιασμό τους αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Το επίσημο πρωτόκολλο πέρασε για λίγο σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι αγκαλιές, τα χειροκροτήματα και τα αυθόρμητα χαμόγελα κυριάρχησαν στους πανηγυρισμούς στο παλάτι.

Η βασιλική οικογένεια εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της προς την εθνική ομάδα της Ισπανίας, δημοσιεύοντας σχετικό μήνυμα μετά την πρόκριση.

Η ανάρτησή τους:

«Η Ισπανία είναι στον τελικό!

Για ακόμη μία φορά αποδείξατε γιατί συγκαταλέγεστε στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Τώρα, με ολόκληρη τη χώρα στο πλευρό σας, έφτασε η στιγμή να διεκδικήσετε τον τίτλο.

Σας ευχαριστούμε που μας χαρίσατε αυτή την υπέροχη πορεία. Πάμε για την κορυφή!»

Οι στιγμές των πανηγυρισμών καταγράφηκαν σε βίντεο, αποτυπώνοντας τις αντιδράσεις της βασιλικής οικογένειας μετά τη μεγάλη επιτυχία της Ισπανίας.

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