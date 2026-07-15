Εκατοντάδες μεγαβάτ αποθήκευσης ενέργειας μέχρι το τέλος του 2027 - Στο τραπέζι νέες συμβατικές μονάδες ηλεκτρισμού

Μέχρι το τέλος του 2027 θα υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες Μεγαβάτ αποθήκευση ενέργειας στο σύστημα και μεγαλύτερη εισδοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, που θα βοηθήσει και την επάρκεια, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, πριν την έναρξη εργαστηρίου υψηλού επιπέδου που συγκάλεσε στα γραφεία της η ΟΕΒ για τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού στην Κύπρο, στην παρουσία αρμόδιων οργανισμών και φορέων για το θέμα.

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι μετά από επιστολή της ΡΑΕΚ εξετάζεται το θέμα ενεργοποίησης του άρθρου 34 που αφορά την άμεση εγκατάσταση συμβατικών μονάδων παραγωγής, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ο ίδιος ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανέφερε ότι για το τρέχον καλοκαίρι δεν θα υπάρξουν προβλήματα επάρκειας.

Ειδικότερα, κληθείς να πει αν εξετάζεται το θέμα της επάρκειας ηλεκτρισμού και της ενεργοποίησης του άρθρου 34 του νόμου περί ρύθμισης ηλεκτρισμού, που αφορά την άμεση εγκατάσταση συμβατικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού, ο κ. Δαμιανός είπε ότι είναι κάτι το οποίο εξετάζουν μετά από σχετική επιστολή της ΡΑΕΚ και «θα δούμε με ποιον τρόπο προχωρούμε».

Ερωτηθείς αν είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα έτσι ώστε να καλύψουμε το ενδεχόμενο της επάρκειας που τίθεται για το καλοκαίρι, ο Υπουργός είπε ότι «τόσο άμεσα θεωρώ πως είναι δύσκολο να το δούμε».

«Στο θέμα της επάρκειας έχει τοποθετηθεί και ο ίδιος ο Διαχειριστής ότι για το καλοκαίρι δεν θα υπάρξουν προβλήματα, οπότε είναι κάτι το οποίο θα δούμε πιο συλλογικά εντός του Υπουργείου και με την ΡΑΕΚ», πρόσθεσε.

Κληθείς να αναφέρει τον στόχο ου υπάρχει για την εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας, ο κ. Δαμιανός είπε ότι «ο Διαχειριστής (Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου – ΔΣΜΚ) έχει ήδη υπογράψει για τις δικές του μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες θα φτάνουν στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2027», προσθέτοντας ότι πριν το καλοκαίρι του 2027 θα υπάρχουν 120 Μεγαβάτ εγκατεστημένα» από τον ΔΣΜΚ.

Ανέφερε επίσης ότι «ήδη η ΑΗΚ έχει προχωρήσει» στο θέμα της αποθήκευσης, ενώ «υπάρχουν και οι πέραν των 150 Μεγαβάτ όροι σύνδεσης ιδιωτών στο σύστημα».

«Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του 2027 θα έχουμε αρκετές εκατοντάδες Μεγαβάτ αποθήκευση στο σύστημα, οπότε και μεγαλύτερη εισδοχή των ΑΠΕ, της ηλιακής ενέργειας, στο ενεργειακό μας μείγμα, το οποίο θα βοηθήσει και την επάρκεια», πρόσθεσε.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι η αποθήκευση από μόνη της δεν μπορεί να βοηθήσει την επάρκεια, γιατί «υπάρχουν και μέρες του χρόνου που δεν υπάρχει καθόλου ήλιος» και όταν δεν λειτουργούν φωτοβολταϊκά, δεν θα υπάρχει ούτε αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρία.

«Σίγουρα βοηθούν ως ένα βαθμό, και σε μεγάλο βαθμό θα μειωθούν και οι περικοπές από τα οικιακά και μη, οπότε η αποθήκευση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με βάση και τις ανάγκες τις οποίες έχουμε», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση ότι παρά τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού το κόστος ηλεκτρισμού είναι πάρα πολύ μεγάλο για τους ανταποκριτές και ερωτηθείς ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν έχει μειωθεί η τιμή του ηλεκτρισμού, ο κ. Δαμιανός είπε ότι «το πρόβλημα είναι κυρίως στο σύστημα της διανομής και των εκκαθαρίσεων, το οποίο αναμένουμε ότι θα μπορέσουμε να το λύσουμε».

«Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο σίγουρα συζητούμε, είναι πιο τεχνικό και δεν θα μπορούσα να τοποθετηθώ τόσο εύκολο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς κατά πόσον θα δούμε αύξηση τιμών των καυσίμων στην Κύπρο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι οι τιμές των καυσίμων είναι διεθνές θέμα, προσθέτοντας ότι τα σκαμπανεβάσματα υπάρχουν αναλόγως και της κατάστασης η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή».

«Είχαμε φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στις τιμές των καυσίμων και υπήρξε κάποια υποχώρηση», ανέφερε και πρόσθεσε πως είναι θέμα για το οποίο δεν θα μπορέσει να τοποθετηθεί αυτή τη στιγμή «γιατί είναι πάντα ένας εντελώς εξωτερικός παράγοντας».

Συνάντηση με ΟΕΒ και φορείς ηλεκτρισμού

Αναφορικά με τη σημερινή ημερίδα, που διοργανώνει η ΟΕΒ, ο Υπουργός Ενέργειας συνεχάρη την ΟΕΒ για το ρόλο τον οποίο «διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια στην στήριξη της βιομηχανίας, του εμπορίου και των εργοδοτών, ιδιαίτερα στα θέματα της ενέργειας για τα οποία συζητούμε και σήμερα».

«Είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία με την οποία έρχονται οι αρμόδιοι φορείς πιο κοντά και εμείς ως υπουργείο, έτσι ώστε να συζητήσουμε τα σημαντικά θέματα τα οποία μας προβληματίζουν, γιατί θεωρώ ότι μέσα από την ευρύτερη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα πάντα, σε συνεργασία και με τους διάφορους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στα θέματα της ενέργειας και όχι μόνο, μπορούμε να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας, σε όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό για την παρουσία του στην ΟΕΒ, είπε ότι η ΟΕΒ συγκάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς και εταίρους που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον τομέα της ενέργειας με συγκεκριμένους στόχους».

«Ο κύριος στόχος μας παραμένει να βρούμε εκείνες τις πρακτικές που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση για την κοινωνία, (και) να σκεφτούμε πρακτικές και άμεσες και ουσιαστικές λύσεις για να ενισχύσουμε την προσπάθεια του Υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι κατά τη συνάντηση θα προβούν επίσης σε «μία αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της ανταγωνιστικής αγοράς», προσθέτοντας ότι έχουν περάσει ήδη 9 μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της «και θέλουμε να γίνει μία ανοιχτή συζήτηση και προβληματισμός, με κύριο στόχο να ενδυναμώσουμε τις ενέργειές μας προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση».

«Τρίτος πυλώνας είναι να εξετάσουμε τις εναλλακτικές λύσεις που έχουμε στο κομμάτι της ενέργειας, όπως η έλευση του φυσικού αερίου, η αξιοποίηση του υδρογόνου, η αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας και άλλες μορφές που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα της πολιτείας και κατά επέκταση των επιχειρήσεων να διαχειριστούμε αυτό το σκαμπανέβασμα των τιμών που επηρεάζουν σίγουρα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων».

Ο κ. Παντελίδης είπε ότι θα γίνει μια «ανοιχτού περιεχομένου συζήτησης και συνομιλία με κύριο στόχο τον εντοπισμό πρακτικών λύσεων, πάντοτε σε συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως ένα κοινό όφελος».

Επέτειος πραξικοπήματος

Αναφερόμενος στη σημερινή επέτειο του πραξικοπήματος του 1974, ο κ. Δαμιανός είπε ότι συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της χούντας και της ΕΟΚΑ Β’ στην Κύπρο.

«Μία θλιβερή μέρα για τον τόπο μας, όπου ήταν η αρχή των κακών του δίδυμου εγκλήματος του πραξικοπήματος και της εισβολής», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι «σήμερα τιμούμε αυτούς οι οποίοι υπερασπίστηκαν την Δημοκρατία».

Πηγή: ΚΥΠΕ