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Μόσχα: «Νόμιμος στρατιωτικός στόχος» οποιαδήποτε ξένη ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Μαρία Ζαχάροβα ξεκαθαρίζει ότι η Μόσχα θα θεωρήσει ως «ξένη επέμβαση» την ανάπτυξη της πολυεθνικής δύναμης (MNF-U) που σχεδιάζει η Δύση μετά τον πόλεμο.

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε πολυεθνική δύναμη σταλεί από τους συμμάχους της Ουκρανίας για να αναπτυχθεί στο έδαφος της σε περίπτωση που θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία θα είναι απαράδεκτη για την Μόσχα η οποία θα την αντιμετωπίσει ως απειλή και νόμιμο στρατιωτικό στόχο.

Οι δυτικοί σύμμαχοι της φιλοουκρανικής «Συμμαχίας των Προθύμων» συναντήθηκαν στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα και επιβεβαίωσαν την πρόθεση τους να αναπτύξουν μια τέτοιου είδους δύναμη μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών προκειμένου να καθησυχάσουν την Ουκρανία και να την βοηθήσουν να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της.

Επίσης, ανέφεραν ότι τους επόμενους μήνες θα διεξαχθούν ασκήσεις για να αποδειχθεί η ικανότητα της προγραμματισμένης δύναμης, γνωστής ως Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία (MNF-U), να αναλάβει δράση

«Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η αποστολή οποιωνδήποτε στρατιωτικών μονάδων από χώρες της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για τη χώρα μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Επαναλαμβάνω: αυτό θα ισοδυναμούσε, de facto, με ξένη επέμβαση και κλιμάκωση των απειλών για την ασφάλεια της Ρωσίας. Θα θεωρούσαμε τέτοιες μονάδες ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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