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Επιχείρηση Europol στην Κύπρο για απάτες σε Βέλγιο και Ολλανδία – Τρεις συλλήψεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πέραν των 30 αστυνομικών πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες, γραφεία και υποστατικά – Δύο καταζητούμενοι οδηγούνται σε διαδικασία έκδοσης στο Βέλγιο

Δυο πρόσωπα, που αναζητούνταν από τις Αρχές του Βελγίου και της Ολλανδίας, για υπόθεση απάτης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Κύπρο, στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξήχθη από την Αστυνομία Κύπρου, σε συνεργασία με την EUROPOL.

Η επιχείρηση αφορούσε υποθέσεις οικονομικής απάτης και απάτης μέσω διαδικτύου, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2023-2025 και διερευνώνται από το Βέλγιο και τη Ολλανδία. Στο πλαίσιο της διερεύνησης πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, στις 7 Ιουλίου 2026 επιχείρηση, με τη συνδρομή της Europol.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 7 Ιουλίου 2026, με τη συμμετοχή πέραν των 30 μελών της Αστυνομίας Κύπρου και τη συνδρομή μελών της Europol και των Αρχών του Βελγίου και της Ολλανδίας. Διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες, γραφεία και υποστατικά, όπου εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλος αριθμός τεκμηρίων. Παράλληλα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, δυνάμει ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, δύο πρόσωπα ηλικίας 34 και 45 ετών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσής τους στο Βέλγιο.

Από πλευράς Αστυνομίας Κύπρου, στην επιχείρηση συμμετείχαν το Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής, το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλημάτων, το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων, το ΤΑΕ και το ΟΠΕ Λεμεσού, καθώς και μέλη της εθνικής μονάδας Europol.

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο εντοπίστηκε και συνελήφθη τρίτο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια ερευνών που διενεργήθηκαν από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, στο έδαφος των Βάσεων.

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