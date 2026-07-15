Η Ευρώπη χάνει τη μάχη της ασφάλτου: Μόλις 15% η μείωση των θανάτων στους δρόμους

Παρόλο που ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειώσει αισθητά τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα, στο σύνολό της η Ευρώπη αποτυγχάνει να πιάσει το στόχο της που είναι μείωση του ποσοστού των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στο 50% έως το 2030, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC).

Το 2025, περίπου 19.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους δρόμους της ΕΕ και περισσότεροι από 100.000 τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ οι θάνατοι μειώθηκαν μόλις κατά 2% σε ετήσια βάση, όταν η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει στο μισό τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα. Ωστόσο, το 2025 οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν μόλις κατά 15% από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί πριν από την πανδημία.

Για να έμενε μέσα στους στόχους τους η ΕΕ, έπρεπε να μειώσει τους θανάτους κατά 31%, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε. Έτσι από τώρα έως το 2030, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα θα πρέπει να μειώνονται κατά περίπου 10% κάθε χρόνο, δηλαδή περίπου πέντε φορές ταχύτερα από τον σημερινό ρυθμό. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα ενθαρρυντικά νέα, αφού ο στόχος του 2030 παραμένει ακόμη εφικτός, αλλά μόνο για χώρες που έχουν καταστήσει την οδική ασφάλεια μακροπρόθεσμη πολιτική προτεραιότητα.

Η Πολωνία έχει πετύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση, μειώνοντας τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα κατά 43% από το 2019. Το Βέλγιο έχει μειώσει τους θανάτους κατά 31% και παραμένει στην πορεία για τον στόχο του 2030. Η Δανία, η οποία ήδη συγκαταλέγεται στις ασφαλέστερες χώρες της Ευρώπης, έχει μειώσει τους θανάτους κατά 32%, ενώ η Νορβηγία και η Σουηδία παραμένουν οι ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ με μόλις 19 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 43 θάνατοι.

Η Δανία μάλιστα κατέκτησε και το βραβείο αναγνώρισης για την συστηματική δέσμευσή της στην οδική ασφάλεια. Η συγκεκριμένη χώρα αντί να βασίζεται κυρίως σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης, έχει επικεντρωθεί στην αυστηρή επιβολή μέσω καμερών ταχύτητας και ελέγχων οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, στις συνεχείς βελτιώσεις στις οδικές υποδομές, στην συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων ατυχημάτων και στην συνεπή πολιτική δέσμευση επί σειρά ετών.

Αντίθετα η Ολλανδία παρουσιάζει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της έκθεσης. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο είναι πλέον υψηλότεροι από ότι πριν από μια δεκαετία, παρά το γεγονός ότι κατέχει ηγετική θέση στην υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων, στις ζώνες μηδενικών εκπομπών και στις υποδομές ποδηλασίας.

Μια ξεχωριστή έκθεση του ETSC που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο διαπίστωσε ότι οι θάνατοι των ποδηλατών σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν μειωθεί ελάχιστα την τελευταία δεκαετία (μόλις 0,5% ετησίως), ενώ οι θάνατοι μεταξύ των χρηστών του οδικού δικτύου μειώθηκαν τέσσερις φορές ταχύτερα. Οι ποδηλάτες αντιπροσωπεύουν πλέον το 10% όλων των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις και ουσιαστική επέκταση των υποδομών ποδηλασίας για να λυθεί το μείζον θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ