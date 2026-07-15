Ο πόλεμος κάνει το Ισραήλ φτωχότερο - Η Moody's προβλέπει μείωση στην ανάπτυξη της χώρας το 2026

Με βραδύτερο ρυθμό αναμένεται να αναπτυχθεί η οικονομία του Ισραήλ το 2026 σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, ενώ το δημόσιο χρέος της χώρας θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα, σύμφωνα με τη Moody's Ratings, η οποία επικαλείται τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις εύθραυστες συμφωνίες εκεχειρίας με το Ιράν, τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς.

Ο οίκος αξιολόγησης διατήρησε παράλληλα την πιστοληπτική αξιολόγηση του Ισραήλ στο Baa1 με σταθερές προοπτικές.

Τον Ιανουάριο, η Moody's είχε αναβαθμίσει τις προοπτικές της χώρας από αρνητικές σε σταθερές, εκτιμώντας ότι η έκθεση του Ισραήλ σε γεωπολιτικούς κινδύνους είχε περιοριστεί σημαντικά μετά την εκεχειρία στη Γάζα, μειώνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της πιστοληπτικής του εικόνας.

Ωστόσο, από τότε το Ισραήλ ενεπλάκη σε πόλεμο διάρκειας έξι εβδομάδων με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ παράλληλα αναζωπυρώθηκε και η σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ.

Σε έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, η Moody's σημειώνει ότι, παρά την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η ισραηλινή οικονομία απέναντι σε γεωπολιτικά σοκ τα τελευταία χρόνια, το εύθραυστο περιβάλλον ασφαλείας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τις οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας.

Όπως αναφέρει, οι «εύθραυστες και ασταθείς» συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός αναμένεται να επιτρέψουν την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας μετά το ασθενές πρώτο τρίμηνο του έτους.

Υπό την προϋπόθεση ότι οι εκεχειρίες θα διατηρηθούν, η Moody's εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 3,7% το 2026, έναντι 2,9% το 2025. Η νέα πρόβλεψη είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση του Ιανουαρίου, όταν ο οίκος προέβλεπε ανάπτυξη 5% για το επόμενο έτος.

Από την πλευρά της, η Τράπεζα του Ισραήλ προβλέπει ανάπτυξη 4% για το 2026.

Παράλληλα, η Moody's αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για το δημόσιο χρέος, εκτιμώντας πλέον ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα σταθεροποιηθεί στο 70% φέτος, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 68% τον Ιανουάριο.

Παρά τις προκλήσεις, ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι η οικονομία εξακολουθεί να δείχνει ανθεκτικότητα απέναντι στις στρατιωτικές συγκρούσεις και ότι ο αντίκτυπος στα δημόσια οικονομικά παραμένει μέχρι στιγμής ελεγχόμενος.

Η Moody's αναφέρει ότι μια ενδεχόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης θα μπορούσε να προκύψει εάν διατηρηθούν οι εκεχειρίες και τα δημόσια οικονομικά βελτιωθούν περισσότερο από τις τρέχουσες εκτιμήσεις.

Αντίθετα, υποβάθμιση θα μπορούσε να προκληθεί σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων με μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία ή στα δημόσια οικονομικά, εάν η ανάπτυξη αποδειχθεί ασθενέστερη των προβλέψεων ή εάν υπάρξει αποδυνάμωση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στο Ισραήλ.

Οι αναφορές αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση μελών του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου να αγνοήσουν απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη ρυθμιστική αρχή ραδιοτηλεόρασης της χώρας, εξέλιξη που έχει προκαλέσει ανησυχίες για πιθανή συνταγματική κρίση.

Νωρίτερα, ο διοικητής της Τράπεζας του Ισραήλ, Αμίρ Γιαρόν, είχε δηλώσει ότι η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου θα πρέπει να περιορίσει τις αυξημένες κρατικές δαπάνες που συνδέονται με την άμυνα και να εξετάσει παράλληλα τη λήψη φορολογικών μέτρων για τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.

Πηγή: Reuters