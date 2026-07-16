Ξύπνησε η 46χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της στη Λεμεσό - Η Αστυνομία αναμένει το «πράσινο φως» των γιατρών για να καταθέσει

Αισιόδοξη εξέλιξη παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 46χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες , η 46χρονη έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της δέχθηκε επισκέψεις από συγγενικά και άλλα οικεία της πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναμένουν το «πράσινο φως» από τους θεράποντες ιατρούς, ώστε να μπορέσουν να λάβουν επίσημη κατάθεση από την 46χρονη, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συμπλήρωση της εικόνας γύρω από τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.