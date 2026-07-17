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«Κράτος Μαφία»: Η Αρχή κατά της Διαφθοράς απαντά για τη Μακιντάιρ και τη διαδικασία της έρευνας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αρχή αναφέρει ότι εξετάστηκαν περίπου 25 υποψήφιοι πριν από την επιλογή της Gabrielle McIntyre ως επικεφαλής της έρευνας, απορρίπτοντας τα περί προειλημμένης απόφασης

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντά σε ισχυρισμούς που, όπως αναφέρει, αμφισβητούν την εγκυρότητα και την αμεροληψία της διαδικασίας που ακολουθήθηκε πριν από την έναρξη της έρευνας για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», καθώς και τα συμπεράσματα της τελικής έκθεσης.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Αρχής

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται με σκοπό να διευκρινίσει κάποια θέματα αναφορικά με θέσεις και τοποθετήσεις οι οποίες τείνουν να αμφισβητήσουν την εγκυρότητα και αμεροληψία της διαδικασίας που ακολουθήθηκε πριν την έναρξη της Έρευνας για το Βιβλίο – Κράτος Μαφία και κατ’ επέκταση την εγκυρότητα της Τελικής Έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης όπως αυτή εγκρίθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (“η Αρχή”). 

Συγκεκριμένα:

1. Η έκδοση της παρούσας Ανακοίνωσης κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς διαφάνειας, παρά το γεγονός ότι, κατά κανόνα, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση όλων των εργασιών που διεξάγονται εντός της Αρχής, χωρίς την έγκριση του Επιτρόπου Διαφάνειας. Στην παρούσα περίπτωση και για τα γεγονότα για τα οποία γίνεται αναφορά, έχει δοθεί η σχετική έγκριση. 

2. Προβλήθηκε η θέση ότι, κάποιες Αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται μόνο από τον Επίτροπο Διαφάνειας. Κάτι τέτοιο ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όλες οι Αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται συλλογικά και από τα 5 Μέλη της και προς τον σκοπόν αυτόν τηρούνται σχετικά Πρακτικά. 

3. Η διαδικασία επιλογής της κας Gabrielle McIntyre ως Επικεφαλής της Έρευνας:

(α) Στο παρόν στάδιο, κρίνεται σκόπιμο να επαναληφθούν οι Παράγραφοι 13 και 14 της Ανακοίνωσής μας ημερ. 16 Ιουνίου, 2026:

“13. Η εξεύρεση των κατάλληλων προσώπων αποδείχθηκε ένα επίπονο έργο. Δεδομένου ότι η Αρχή είχε αποφασίσει όπως επικεφαλής της Έρευνας τεθεί αλλοδαπός νομικός εγνωσμένου κύρους ο οποίος, κατά προτίμηση δεν θα είχε πρότερη σχέση με την Κύπρο. 

14. Το γεγονός αυτό θα ικανοποιούσε την Κοινωνία ως προς το γεγονός της πλήρους αμεροληψίας εφόσον λόγω των εμπλεκόμενων προσώπων πιθανόν να υπήρχαν αμφισβητήσεις ως προς την αντικειμενικότητα των Λειτουργών Επιθεώρησης. Αυτό, παρά την έντονη άποψη της Αρχής ότι και στην Κύπρο θα μπορούσαν να εξευρεθούν ικανότατοι ερευνητές.” 

(β) Το πόσο επίπονο έργο είναι η εξεύρεση των κατάλληλων ερευνητών διαφάνηκε και από τις πρόσφατες δυσκολίες που αντιμετώπισε το Υπουργικό Συμβούλιο στην προσπάθεια εξεύρεσης ποινικών ανακριτών για τα συμπεράσματα της Τελικής Έκθεσης του “Κράτους Μαφία”. (γ) Προς εκπλήρωση του πιο πάνω στόχου, η Αρχή επικοινώνησε με Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και με πρόσωπα στην Ελλάδα και μάς δόθηκαν αρκετά ονόματα που προκρίνονταν ως κατάλληλοι.

(δ) Οι συνεντεύξεις διεξάγονταν, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηλεφωνικά και υπήρχε και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω emails. (ε) Πολλά πρόσωπα, δεν διέθεταν το χρόνο που απαιτείτο για διεξαγωγή της Έρευνας, λόγω του εύρους της.

(στ) Εξετάστηκαν περί τα 25 ονόματα και τελικά αποφασίστηκε ότι η κα McIntyre ήταν το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της Έρευνας. 

(ζ) Επομένως οι ισχυρισμοί που αναφέρουν ότι ο διορισμός της ήταν προαποφασισμένος με αλλότρια κίνητρα, δεν ευσταθούν.

4. Μη Σύγκρουση Συμφέροντος: Όλοι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, με το διορισμό τους και μετά από σχετική συνέντευξη, υπογράφουν έγγραφο με τίτλο “Μη Ύπαρξη Συμφέροντος Λειτουργών Επιθεώρησης”. Η εν λόγω υποχρέωση δεν καλύπτει μόνο την ημέρα της υπογραφής αλλά και οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία ενόσω εκκρεμεί η Έρευνα. Η κα McIntyre υπόγραψε την εν λόγω Δήλωση. 

Περαιτέρω η Αρχή εξέτασε τους προβληθέντες ισχυρισμούς για κατ’ ισχυρισμόν σύγκρουση συμφέροντος της κας McIntyre και δεν βρίσκει ότι υφίσταται τέτοιο θέμα.

 Μάλιστα, όπως πληροφορηθήκαμε, κάποιος δημοσιογράφος από την Κύπρο απευθύνθηκε προς την ίδια την Πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο οποίο εργοδοτείται η κα McIntyre από την 1η Μαΐου, 2025, προβάλλοντας παρόμοιους ισχυρισμούς, οι οποίοι απορρίφθηκαν από την Πρόεδρο.

5. Τέλος επισημαίνουμε ότι, με την παράδοση της Τελικής Έκθεσης στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία, το έργο της Αρχής έχει συμπληρωθεί. Αρμόδιοι είναι πλέον άλλοι θεσμοί της Δημοκρατίας. 

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