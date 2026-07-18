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Έλεγχοι της Αστυνομίας: Δέκα συλλήψεις, 370 τροχαίες καταγγελίες και 30 θετικά αλκοτέστ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 684 οχήματα και ελέγχθηκαν 849 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 56 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες.

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.   

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, διάρρηξη, παράνομη κατοχή περιουσίας και παράνομη παραμονή.     

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 684 οχήματα και ελέγχθηκαν 849 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 56 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες.    

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 370 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 63 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 294 έλεγχοι αλκοόλης, με 30 θετικά αποτέλεσμα, καθώς και έντεκα προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με τρία θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 18 οχήματα.

 

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