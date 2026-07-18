Τμήμα Περιβάλλοντος: Υπό αυστηρούς όρους εγκρίθηκε το Φεστιβάλ Μπύρας στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας - Προειδοποίηση για άμεση διακοπή σε περίπτωση παραβάσεων

Υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους ενέκρινε το Τμήμα Περιβάλλοντος τη χρήση του πλατειακού χώρου του Αγίου Γεωργίου Πέγειας για τη διεξαγωγή του τριήμερου Φεστιβάλ Μπύρας, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε στον Δήμο Ακάμα.

Το φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, όπως είχε συμβεί και με τη διοργάνωση του περσινού Φεστιβάλ Χαρουπιού, με αποτέλεσμα το Τμήμα Περιβάλλοντος να προχωρήσει σε επιθεώρηση του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέτασε τα στοιχεία που υπέβαλε ο Δήμος Ακάμα, διαβουλεύτηκε με τα αρμόδια τμήματα και, μετά από επιτόπια επιθεώρηση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αίτημα για χρήση της πλατείας εγκρίνεται, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης συγκεκριμένων όρων.

Σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση της εξέδρας, αυτή πρέπει να τοποθετηθεί αποκλειστικά στη βόρεια πλευρά του χώρου εκδηλώσεων, με το μπροστινό μέρος της σκηνής να έχει κατεύθυνση προς τα νοτιοδυτικά.

Παράλληλα, απαιτείται πλήρης περιμετρική κάλυψη της εξέδρας με μαύρο ύφασμα ή πανί σκίασης, καθώς και κάλυψη της οροφής της σκηνής, ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε κατακόρυφη ή πλευρική διαφυγή φωτός προς τη θάλασσα. Για τον φωτισμό, το Τμήμα Περιβάλλοντος ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, χωρίς να είναι ορατός από την παραλία της Τοξεύτρας.

Απαγορεύτηκε η τοποθέτηση προβολέων ή φωτορυθμικών στη σκηνή ή σε άλλους χώρους της πλατείας, ενώ απαιτήθηκε η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων για τη μείωση της διάχυσης του φωτός προς την παραλία. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση προβολέων τύπου sky-trackers, συστημάτων λέιζερ ή φωτιστικών που εκπέμπουν δέσμες προς τον ουρανό. Ο περιμετρικός φωτισμός της πλατείας θα παραμείνει σε λειτουργία.

Στα περίπτερα πώλησης τροφίμων και ποτών επιτράπηκε αποκλειστικά ο απολύτως αναγκαίος φωτισμός για λόγους ασφάλειας και λειτουργικότητας. Απαγορεύτηκε ο διακοσμητικός ή έντονος διάχυτος φωτισμός, ενώ όλοι οι λαμπτήρες πρέπει να είναι χαμηλής ισχύος, θερμού χρώματος και στραμμένοι προς το έδαφος. Το Τμήμα Περιβάλλοντος επισημαίνει επίσης ότι τα φωτιστικά σώματα της εξέδρας πρέπει να τοποθετηθούν σε ύψος που δεν θα υπερβαίνει τα δύο μέτρα από το έδαφος, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η διάχυση του φωτός.

Αντίστοιχα, ο γενικός φωτισμός του χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ίδιο ύψος και οι λαμπτήρες οφείλουν να είναι κατάλληλα καλυμμένοι ώστε να μην εκπέμπουν φως προς την παραλία. Λόγω της νοτιοδυτικής κατεύθυνσης της σκηνής, τα ηχεία επιβλήθηκε , όπως ρυθμιστούν με κατάλληλη γωνία κλίσης, ώστε να αποτραπεί η απευθείας μετάδοση του ήχου προς το Κρατικό Δάσος και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διαχείριση των αποβλήτων. Κατά τις εργασίες προετοιμασίας, όλα τα υλικά συσκευασίας, τα κατασκευαστικά κατάλοιπα και τα λοιπά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται άμεσα σε ειδικούς κάδους.

Απαγορεύτηκε η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού εκτός της πλατείας, ενώ ο Δήμος Ακάμα υποχρεούται να τοποθετήσει επαρκείς κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης περιμετρικά του χώρου και δίπλα από κάθε περίπτερο. Παράλληλα, τα περίπτερα τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να διαχειρίζονται τα υγρά απόβλητά τους, όπως έλαια και λύματα, χωρίς καμία διαρροή στο έδαφος. Μετά το τέλος κάθε ημέρας των εκδηλώσεων, ο Δήμος και οι διοργανωτές υποχρεούνται να προχωρούν σε πλήρη και σχολαστικό καθαρισμό της πλατείας, των χώρων στάθμευσης και της ευρύτερης περιοχής, απομακρύνοντας άμεσα κάθε ίχνος απορριμμάτων. Σε ό,τι αφορά τη στάθμευση, όλα τα οχήματα θα πρέπει να σταθμεύουν αποκλειστικά στους δύο ειδικά καθορισμένους χώρους, που σημειώνονται με μπλε σήμανση στο σχεδιάγραμμα, ανατολικά του χώρου της εκδήλωσης. Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση στο οδικό δίκτυο, στις προστατευόμενες ζώνες ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο.

Ο Δήμος Ακάμα υποχρεούται να διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο θα κατευθύνει τα οχήματα στους προκαθορισμένους χώρους και θα αποτρέπει την πρόσβαση προς την προστατευόμενη περιοχή.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος υπενθυμίζει ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Δήμος Ακάμα έχει θεσμική υποχρέωση να εξασφαλίζει εκ των προτέρων την απαιτούμενη περιβαλλοντική έγκριση για κάθε σχέδιο, έργο ή δραστηριότητα που προγραμματίζεται στην περιοχή, προκειμένου να αποτρέπονται επιπτώσεις στην άγρια πανίδα. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους όρους της έγκρισης θα αποτελεί λόγο για την άμεση διακοπή της εκδήλωσης από τους λειτουργούς των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίοι θα πραγματοποιούν ελέγχους τόσο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ όσο και την επόμενη ημέρα. Διευκρινίζεται ακόμη ότι η παρούσα έγκριση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη εκδήλωση και δεν νομιμοποιεί υφιστάμενες ή μελλοντικές παρεμβάσεις στην περιοχή.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ζητά επίσης να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση με τον Δήμο Ακάμα για την οριζόντια ρύθμιση της χρήσης του συγκεκριμένου χώρου για μελλοντικές εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικά επισημαίνει ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία παρατηρείται ανάλογο φαινόμενο, μετά και το περσινό Φεστιβάλ Χαρουπιού.

Όπως αναφέρει, η προηγούμενη διαβούλευση είναι απαραίτητη λόγω της εγγύτητας του χώρου με την προστατευόμενη περιοχή της Χερσονήσου Ακάμα, η οποία εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000.

Τέλος, το Τμήμα Περιβάλλοντος υπογραμμίζει ότι η πρόθεση του Δήμου Ακάμα για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς και όλα τα σχετικά δεδομένα, θα έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί εγκαίρως στην Περιβαλλοντική Αρχή, ώστε να αξιολογηθούν έγκαιρα οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να επιβληθούν οι αναγκαίοι όροι για την προστασία της περιοχής από την αυξημένη ανθρώπινη παρουσία, τη δυνατή μουσική και τον φωτισμό που ενδέχεται να επηρεάσουν τα είδη που διαβιούν στην προστατευόμενη ζώνη.