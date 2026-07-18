Υπόθεση τρομοκρατίας: Στα χέρια των Αρχών ο 41χρονος φερόμενος καθοδηγητής του δικτύου – Μεταφέρθηκε στην Κύπρο από την Ασία

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση τρομοκρατίας που απασχόλησε την Κύπρο, την Ελλάδα και διεθνείς υπηρεσίες ασφαλείας. Το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε στη σύλληψη 41χρονου πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Κύπρο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε χώρα της Ασίας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές ο 41χρονος φέρεται να διαδραμάτιζε καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Καθοριστική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση τρομοκρατίας. Ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, επιβεβαίωσε ότι μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, συνέλαβαν 41χρονο πολίτη τρίτης χώρας στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση τρομοκρατίας. Ο ύποπτος εντοπίστηκε σε χώρα της Ασίας και μεταφέρθηκε στην Κύπρο κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης, ενώ το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, ο 41χρονος διερευνάται για τα ίδια αδικήματα με εκείνα που αντιμετωπίζουν οι τρεις ήδη κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας θεωρούν ότι ο 41χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που είχε τον συντονισμό και την καθοδήγηση της ομάδας, ενώ οι τρεις κατηγορούμενοι φέρεται να πραγματοποιούσαν ταξίδια στο εξωτερικό, όπου είχαν επαφές και συναντήσεις μαζί του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του ως του προσώπου που φέρεται να έδινε οδηγίες και κατευθύνσεις για τη δράση του υπό διερεύνηση δικτύου.

Η σύλληψή του χαρακτηρίζεται από αρμόδιες πηγές ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των κυπριακών διωκτικών Αρχών από την έναρξη της έρευνας, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να φωτίσει ολόκληρη τη δομή και τις διεθνείς διασυνδέσεις της φερόμενης οργάνωσης.

Ο 41χρονος διερευνάται για τα ίδια σοβαρά αδικήματα που αντιμετωπίζουν και οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρομοκρατία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας έχουν ήδη παραπεμφθεί σε απευθείας δίκη 54χρονος Παλαιστίνιος με κυπριακή υπηκοότητα, καθώς και άνδρες ηλικίας 32 και 38 ετών, οι οποίοι θα παρουσιαστούν εκ νέου στις 6 Αυγούστου.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί από τις ανακριτικές Αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι 32χρονος και 38χρονος φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον ισραηλινών στόχων στην Κύπρο. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας και δεν έχουν κριθεί από το Δικαστήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ