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Αιματηρή επίθεση στην Αραδίππου – Κρίσιμες ώρες για 33χρονο, συνελήφθη 21χρονος

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Μαχαίρωσε 33χρονο στην Αραδίππου – Η Αστυνομία διερευνά απόπειρα φόνου

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, μετά τον σοβαρό τραυματισμό άντρα ηλικίας 33 ετών, ο οποίος τα ξημερώματα σήμερα, στην επαρχία Λάρνακας, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άντρα ηλικίας 21 ετών.

Συγκεκριμένα, δέκα λεπτά πριν τη 0100 τα ξημερώματα σήμερα, άντρας ηλικίας 33 ετών, εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δρόμο στην περιοχή Αραδίππου. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, όπου εντόπισαν τον 33χρονο, τον οποίο πλήρωμα ασθενοφόρου παρέλαβε και μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 33χρονος έφερε στο σώμα και στα χέρια τραύματα, που φέρεται να προκλήθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο. Ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ως σοβαρή.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία ο 33χρονος δέχθηκε επίθεση από άντρα ηλικίας 21 ετών. Μετά από έρευνες που ακολούθησαν, ο 21χρονος εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας και συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

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