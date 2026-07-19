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Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα τη Δευτέρα: Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος
| Κύπρος

Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα τη Δευτέρα: Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς κελσίου.

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε για τη Δευτέρα το Τμήμα Μετεωρολογίας. 

Οπως αναφέρει, η προειδοποίηση ισχύει από τις 1330 μέχρι τις 1600.

Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς κελσίου. 

Ολόκληρη η πρόγνωση του καιρού: 

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη κυρίως στα νότια και ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ. H θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά, κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Τετάρτη και μη αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές.

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