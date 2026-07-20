Καμπανάκι από έμπειρο πιλότο: «Μηδενική ασφαλιστική κάλυψη στην Τύμπου» – Γιατί πρέπει να φοράτε πάντα ζώνη στο αεροπλάνο (ηχητικό)

Τη σημασία της χρήσης της ζώνης ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια μιας πτήσης, ακόμη και όταν η σχετική φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή, υπογράμμισε ο νέος πρόεδρος του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ασφάλειας Πτήσεων και πιλότος, Χρύσανθος Χατζηχρυσάνθου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Χατζηχρυσάνθου αναφέρθηκε στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι επιβάτες, στους ελέγχους των αεροπορικών εταιρειών, στις πτήσεις χαμηλού κόστους και στους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου.

Όπως ανέφερε, οι αερομεταφορείς ελέγχονται από τις αρμόδιες Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας των χωρών στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες συνήθως προσφέρουν περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη συχνότητα πτήσεων.

Θέμα ασφάλειας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χρήση της ζώνης ασφαλείας, σημειώνοντας ότι ο επιβάτης πρέπει να την έχει προσδεδεμένη κάθε φορά που βρίσκεται στη θέση του.

«Όταν ο επιβάτης βρίσκεται στη θέση του στο αεροπλάνο, πρέπει να έχει τη ζώνη ασφαλείας προσδεδεμένη, έστω και αν τα φωτεινά σήματα για τις ζώνες ασφαλείας δεν είναι αναμμένα», ανέφερε.

Εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια μιας πτήσης μπορεί να προκύψουν ξαφνικές αναταράξεις ή κάποιο άλλο απρόβλεπτο περιστατικό, το οποίο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί από τους πιλότους.

«Έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά με πολύ σοβαρές αναταράξεις και επιβάτες οι οποίοι στέκονταν βρέθηκαν πάνω ψηλά και τραυματίστηκαν. Ένας επιβάτης, όταν βρίσκεται στο κάθισμά του, είναι καλύτερα να έχει τη ζώνη του», είπε.

«Ήταν άτυχος»

Αναφερόμενος στο viral περιστατικό κατά το οποίο επιβάτης κινδύνευσε όταν έσπασε παράθυρο αεροσκάφους, ο κ. Χατζηχρυσάνθου σημείωσε ότι τέτοια συμβάντα είναι σπάνια, αλλά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν.

Όπως εξήγησε, προκλήθηκε απότομη αποσυμπίεση της καμπίνας, καθώς θραύσματα από τη μηχανή χτύπησαν και έσπασαν το παράθυρο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν και οι μάσκες οξυγόνου.

«Ο συγκεκριμένος ήταν άτυχος, διότι βρισκόταν δίπλα από αυτό το παράθυρο, το οποίο έπαθε ζημιά και έσπασε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο επιβάτης σώθηκε επειδή φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του και δέχθηκε βοήθεια από άλλους επιβάτες.

Προειδοποίηση για το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου

Ο πρόεδρος του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ασφάλειας Πτήσεων αναφέρθηκε και στις πτήσεις από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, επισημαίνοντας ότι αρκετοί Κύπριοι ταξιδεύουν από εκεί χωρίς, όπως είπε, να γνωρίζουν τις συνέπειες που ενδέχεται να υπάρξουν σε περίπτωση περιστατικού.

«Αρκετοί συμπατριώτες μας ταξιδεύουν από αυτό το παράνομο αεροδρόμιο, αλλά φαίνεται ότι αρκετοί συμπατριώτες μας δεν γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση που προκύψει, κάτι, ένα περιστατικό, δεν ασφαλίζει αυτές τις πτήσεις οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία που ασφαλίζει τα αεροσκάφη και τους επιβάτες, για τον λόγο ότι πετούν από ένα παράνομο, μη αναγνωρισμένο αεροδρόμιο», δήλωσε.

Σε σχέση με την αυξημένη εναέρια κυκλοφορία από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, αλλά και από την Τύμπου, σημείωσε ότι η πυκνότητα των πτήσεων δεν σημαίνει από μόνη της ότι μειώνεται η ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην Κύπρο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, παρακολουθούν στο ραντάρ τα αεροσκάφη που απογειώνονται από την Τύμπου και μπορούν να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό πτήσεων, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Το αεροσκάφος είναι το πιο ασφαλές μεταφορικό μέσο»

Ο κ. Χατζηχρυσάνθου χαρακτήρισε το αεροπλάνο ως το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες ελέγχου των πληρωμάτων και της τεχνικής κατάστασης των αεροσκαφών είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

«Το αεροσκάφος είναι το πιο ασφαλές μεταφορικό μέσο, αν σκεφτούμε πόσα εκατομμύρια ταξιδιώτες επιβαίνουν σε αεροσκάφη καθημερινώς. Οι διαδικασίες ελέγχου τόσο των πληρωμάτων και της εκπαίδευσής τους όσο και της τεχνικής κατάστασης των αεροσκαφών είναι πάρα πολύ αυστηρές στην αεροπορία», είπε.

Διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος, ωστόσο ο κίνδυνος είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με τις μετακινήσεις με αυτοκίνητα ή τρένα.

Δεν συνδέεται η τιμή του εισιτηρίου με την ασφάλεια

Ερωτηθείς κατά πόσο οι χαμηλές τιμές των εισιτηρίων μπορεί να επηρεάζουν την ασφάλεια μιας πτήσης, απάντησε ότι το κόστος αποτελεί μέρος της εμπορικής πολιτικής κάθε αεροπορικής εταιρείας και δεν συνδέεται με τα επίπεδα ασφάλειας.

«Δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Είναι καθαρά πολιτική της κάθε εταιρείας», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιες Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν αεροσκάφη που προσγειώνονται στα αεροδρόμια μιας χώρας, εξετάζοντας τα έγγραφα του αεροσκάφους και τις άδειες των πιλότων, των αεροσυνοδών και των μηχανικών.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι, όπως σημείωσε, μπορούν να πραγματοποιούνται και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Χρύσανθου Χατζηχρυσάνθου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: