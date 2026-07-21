Ξυπνά ο εφιάλτης της πυρκαγιάς στη Λεμεσό: Ίδιες με πέρσι οι καιρικές συνθήκες, έκτακτη σύσκεψη στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής

Σημαία αυξημένης εγρήγορσης θα παραμένει υψωμένη τις επόμενες τουλάχιστον 10 μέρες, στις τάξεις του κρατικού μηχανισμού πυρόσβεσης. Δεν είναι μόνο που αυτή η περίοδος ταυτίζεται ημερολογιακά με τα ολέθρια γεγονότα της περσινής μεγάλης πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό (23 Ιουλίου), όταν χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές και έγινε στάχτη το 1,3% του νησιού, αλλά κυρίως γιατί προκύπτουν οι ίδιες κλιματολογικές συνθήκες, αυτές των αυξημένων θερμοκρασιών καύσωνα, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς, και των δυνατών ανέμων.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθνικός συντονιστής πυρκαγιών, Νίκος Λογγίνος, συγκάλεσε για σήμερα έκτακτη σύσκεψη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, κρατικών και άλλων, στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αύξηση περιπόλων

Θα αποφασιστούν έκτακτα μέτρα, στη βάση των επόμενων δύσκολων ημερών, αλλά και θα γίνει αποτίμηση της αντιμετώπισης των μέχρι στιγμής πυρκαγιών, όπως δήλωσε στον «Π» ο κ. Λογγίνος. Δίνοντας το στίγμα των επιπρόσθετων μέτρων, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των περιπόλων σε ορισμένες περιπτώσεις. Την ίδια ώρα σημείωσε ότι οι αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά και η ένταση του ανέμου απαιτούν καλύτερο συντονισμό, για αυτό οι επιχειρησιακές ομάδες θα ενημερωθούν για τον βαθμό δυσκολίας και θα λάβουν σχετικές οδηγίες, ώστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, «να είμαστε όλοι σε εγρήγορση».

Επίσης, στη σύσκεψη θα γίνει αποτίμηση τού μέχρι στιγμής έργου πυρόσβεσης. «Για την περίοδο που πέρασε, θα εξετάσουμε ζητήματα συντονισμού, από πλευράς δικής μου αλλά και από όλες τις υπηρεσίες, αν τους απασχολεί κάτι», είπε.

Συνθήκες μεγάλης πυρκαγιάς

Εκτιμά ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες των επόμενων 10 ημερών είναι οι ίδιες με εκείνες της περσινής μεγάλης πυρκαγιάς στη Λεμεσό, η οποία ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου από την ορεινή Μαλλιά και περνώντας καταστροφικά μέσα από χωριά, κατέληξε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου. «Είναι και γι' αυτόν τον λόγο που θέλω να δώσω κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Εννοώ για θέματα εγρήγορσης, διότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε ζητήματα ενίσχυσης προσωπικού, προωθητών γαιών, Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, καμερών ανίχνευσης πυρκαγιών και πτητικών μέσων», εξήγησε.

Σε σχέση με τους καθαρισμούς χόρτων, οι κοινότητες βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, όμως δεν ισχύει το ίδιο για τα ιδιωτικά τεμάχια, όπως φάνηκε στην πυρκαγιά των Πυργών την περασμένη Κυριακή, όπου οι φλόγες πέρασαν στις αυλές σπιτιών

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν προσληφθεί επιπλέον 60 άτομα ως τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό, με το οποίο ενισχύθηκαν οι σταθμοί υπαίθρου. Μάλιστα αυξήθηκαν στους 7 οι σταθμοί που λειτουργούν 24 ώρες.

Μετά από κονδύλι πέραν του €1,2 εκατομμυρίων από το Υπουργείο Εσωτερικών, εξασφάλισαν προωθητές γαιών και βυτιοφόρα, τα οποία βρίσκονται σε επιφυλακή, σε στρατηγικά σημεία στις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

Η Πυροσβεστική έχει ήδη θέσει σε λειτουργία το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, που έχει δημιουργηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους €6,5 εκατ., με υπερσύγχρονα μηχανήματα.

Ακόμη, έχει τοποθετήσει κάμερες στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καλύπτοντας οπτικά ένα ευρύ φάσμα της υπαίθρου και δίνοντας συνεχή ζωντανή εικόνα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, αλλά και στους κατά τόπους κεντρικούς πυροσβεστικούς σταθμούς.

Φέτος είναι διαθέσιμα 13 πρωτεύοντα πτητικά μέσα, πέρα από τα δευτερεύοντα των Βρετανικών Βάσεων και τα βοηθητικά της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς.

Αγκάθι τα ιδιωτικά τεμάχια

Σε σχέση με το προληπτικό μέτρο της αποψίλωσης των χόρτων, τα οποία φέτος είναι σε αυξημένες ποσότητες, λόγω των εκτεταμένων βροχοπτώσεων, ο αρχιπύραρχος είπε ότι οι κοινότητες βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, ωστόσο δεν μπορεί να πει το ίδιο για τους καθαρισμούς σε ιδιωτική γη, καθώς μεγάλες ποσότητες χόρτων παραμένουν σε οικόπεδα, χωράφια και αυλές οικιών. Εδώ επικαλέστηκε την πυρκαγιά στην κοινότητα Πυργών Λάρνακας, την περασμένη Κυριακή. Όπως τόνισε, η πυρκαγιά εισήλθε σε αυλές, οι οποίες δεν ήταν καθαρές από χόρτα, με αποτέλεσμα να ήταν εύκολο να επεκταθούν και να προκληθούν τεράστιες υλικές ζημιές σε οικίες. «Είναι αυτό που πρέπει να κατανοήσουν οι συμπολίτες μας, ότι πρέπει να καθαρίσουν οι ίδιοι τα τεμάχιά τους, δηλαδή τα οικόπεδα, τα χωράφια, και τις αυλές των σπιτιών τους, διότι μία οικία δεν μπορεί να καταστραφεί μόνο από επέκταση της πυρκαγιάς, αλλά και από μία καύτρα που εκτοξεύεται ακόμα και από 800 μέτρα μακριά και φτάνει στην οικία», ανέφερε.

Αυτό, σημείωσε, το παρατήρησε πέρυσι στη μεγάλη πυρκαγιά της Λεμεσού, από τα πρώτα λεπτά που εκδηλώθηκε. «Πετούσαν οι καύτρες από 800 μέτρα μακριά, και κάθονταν στα κεραμίδια. Δυστυχώς, επειδή τόσο οι υδρορροές σε αυτά όσο και οι αυλές κάτω ήταν γεμάτες ξερά χόρτα, έβλεπες ορισμένα σπίτια να παίρνουν φωτιά, αν και το ένα σπίτι είχε απόσταση από το άλλο. Και έλεγες 'πώς είναι δυνατόν;'. Ήταν όμως, λόγω του μη καθαρισμού του ίδιου του σπιτιού περιμετρικά, αλλά και των στεγών», είπε.

Την ίδια ώρα τόνισε την υποχρέωση, σύμφωνα με τον νόμο, των τοπικών Αρχών για τον καθαρισμό των ιδιωτικών τεμαχίων που δεν τυγχάνουν φροντίδας από τους ιδιοκτήτες τους στο χρονικό διάστημα προθεσμίας που τους δίνουν οι κοινότητες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν προσληφθεί επιπλέον 60 άτομα ως τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό, με το οποίο ενισχύθηκαν οι σταθμοί υπαίθρου. Μάλιστα αυξήθηκαν στους 7 οι σταθμοί που λειτουργούν 24 ώρες.

Εισήγηση για αυστηρές ποινές

«Ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι κοινότητες για τους καθαρισμούς των χόρτων το έκαναν, με βάση τη χορηγία που δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, όμως το 80% της γης ανήκει στις κοινότητες, συνεπώς δεν είναι εύκολο να καθαριστεί όλη αυτή η έκταση, αλλά τα πιο επικίνδυνα σημεία», ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, Ανδρέας Κιτρομηλίδης.

Για το πρόβλημα των μεγάλων εκτάσεων ιδιωτικής γης, η οποία ακόμα δεν καθαρίστηκε, είπε ότι κατέθεσαν στο Υπουργείο Εσωτερικών την εισήγηση, να τεθούν, μετά από τροποποιήσεις της νομοθεσίας, αυστηρές ποινές σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν προχωρούν σε καθαρισμούς, διότι, όπως τόνισε, επαναπαύονται με τους καθαρισμούς που θα κάνουν οι κοινότητες, οι οποίες σε πρώτο στάδιο θα τους στείλουν επιστολή για καθαρισμό μέχρι τα μέσα Μαΐου. Το 95% των ιδιοκτητών δεν ενδιαφέρονται, τόνισε ο κ. Κιτρομηλίδης. «Τα αφήνουν, διότι, σου λέει, θα τα καθαρίσει η κοινότητα, θα έρθει να με χρεώσει για όσα θα τους χρεώσει ο εργολάβος, γιατί έτσι χρεώνουμε, και τις περισσότερες φορές μας μένει και χρέος, γιατί δεν παίρνουμε όλα τα ποσά πίσω από τους ιδιώτες, καθώς αρκετούς δεν τους εντοπίζουμε», είπε.