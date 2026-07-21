Επανήλθε η αβεβαιότητα στις αγορές- Εκτεθειμένη σε παρατεταμένο κύμα ακριβής ενέργειας η Κύπρος

Η αναζωπύρωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομικής συζήτησης, με τις διεθνείς αγορές να κινούνται μεταξύ ανησυχίας και συγκρατημένης αισιοδοξίας. Η επανάληψη των συγκρούσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει εντείνει τους φόβους για νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές της περιοχής, μεταφέροντας άμεσα πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι επιθέσεις της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ επανέφεραν την ανησυχία διολίσθησης σε νέα γενικευμένη σύγκρουση. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν, διά του στρατιωτικού τους εκπροσώπου, την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τη Δευτέρα τα 90 δολάρια το βαρέλι και οι χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα με επιφυλακτικότητα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν κατά πόσο η γεωπολιτική κρίση θα εξελιχθεί σε μια παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή.

Για την Κύπρο, η εξέλιξη των ενεργειακών τιμών έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντονης εξάρτησης της οικονομίας από τις εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η κυπριακή οικονομία εισήλθε στη νέα περίοδο αναταραχής από ισχυρή αφετηρία, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χαμηλή ανεργία και βελτιωμένους δημοσιονομικούς δείκτες. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας μπορεί να ενισχύσει τον εισαγόμενο πληθωρισμό, να περιορίσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και να επηρεάσει ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται στον τουρισμό, ο οποίος παραμένει ευαίσθητος σε γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παρά τους κινδύνους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι υπόλοιπες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες τεχνολογίας, χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικής υποστήριξης, συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικά αναχώματα στην οικονομία.

Η κυπριακή οικονομία εμφανίζεται μέχρι στιγμής ανθεκτική απέναντι στο νέο εξωτερικό σοκ. Οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα ισχυρά δημόσια οικονομικά, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εξαγωγών υπηρεσιών λειτουργούν ως παράγοντες σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Παρ' όλα αυτά, η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος των επιπτώσεων. Εάν οι ενεργειακές τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οι πιέσεις στον πληθωρισμό και στο κόστος παραγωγής θα ενισχυθούν. Αντίθετα, μια αποκλιμάκωση των εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή εξομάλυνση των αγορών ενέργειας και να αποτρέψει ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη και την Κύπρο.