Θάλασσα Λεμεσού: Γέμισε και πάλι αφρούς

Για άλλη μια φορά ενώπιον προβλημάτων πιθανής θαλάσσιας ρύπανσης βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες λουόμενοι στη Λεμεσό. Το πρόβλημα μόνο καινούργιο δεν είναι, με τα παράπονα να έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες και τους λουομένους να ζητούν άμεσα δράση και λύσεις από τους αρμοδίους. Συγκεκριμένα, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, εμφανίζονται διάφορα προβλήματα στις παραλίες της Λεμεσού, με τους λουομένους να αναφέρονται σε αφρούς ή άλλα υπολείμματα. Το θέμα παρακολουθεί στενά το Υφυπουργείο Ναυτιλίας με το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχοντας και την υποστήριξη του Δήμου Λεμεσού. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας αν και θεσμικά έχει περιορισμένο ρόλο, έχει αναλάβει πρωτοβουλία συντονισμού όλων των εμπλεκομένων, συντονίζοντας διάφορες δράσεις τόσο για καταστολή του φαινομένου αλλά και κυρίως για εντοπισμό του. Για το ζήτημα ο Δήμος Λεμεσού ζητά λύσεις από το κεντρικό κράτος, την ώρα που μισθώνει δύο σκάφη που έχουν κατασταλτικό ρόλο, όταν εμφανιστεί και μετά το φαινόμενο. Σημειώνεται, πάντως, ότι παρόλο που το φαινόμενο αυτό είναι παραδεκτό και εμφανές από όλους, στις εργαστηριακές μετρήσεις που γίνονται τακτικά, τα αποτελέσματα δείχνουν εξαίρετη ποιότητα νερού, άκρως κατάλληλη για κολύμβηση.

«Να βρούμε τι είναι»

Μιλώντας στον «Π», ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Λάκης Μεσημέρης, εξήγησε ότι πρώτος τους στόχος είναι να εντοπιστεί τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπει ο κόσμος και δίκαια διαμαρτύρεται. «Έχουμε πάρει δείγματα και στείλαμε για ανάλυση σε εξειδικευμένο χημείο, τόσο το Σάββατο όσο και το πρωί της Δευτέρας, είναι ξεχωριστή διαδικασία από τα δείγματα που παίρνουμε τακτικά, το δείγμα αφορά το προβληματικό σημείο, η ανάλυση θα δείξει τι ακριβώς είναι». Εξήγησε δε ότι το Υφυπουργείο έχει ρόλο συντονισμού των δράσεων που αφορούν πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση του ζητήματος. «Θέλουμε τη συνεργασία του κόσμου και είμαστε αποφασισμένοι να βρούμε τη λύση, έχουμε ορισμένες πιθανές πηγές, ερευνούμε μία-μία για να καταλήξουμε και να λύσουμε το πρόβλημα».

Προχωρούμε με 7 δράσεις

Εξηγώντας περαιτέρω τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιου φαινομένου, εξήγησε αρχικά ότι έχουν διπλασιαστεί, ειδικά στη Λεμεσό, οι δειγματοληψίες για την ποιότητα των νερών, ενώ δόθηκαν οδηγίες να γίνεται δειγματοληψία άμεσα όταν εντοπίζεται πρόβλημα, για καλύτερη ανάλυση πριν αυτό διασκορπιστεί στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα, σημείωσε ότι υπάρχει πλέον ο εξοπλισμός για παρακολούθηση της θαλάσσιας δραστηριότητας μέσω drone ενώ παρέχει υποστήριξη και ο Δήμος Λεμεσού με τα δύο αντιρρυπαντικά σκάφη που μισθώνει. Ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι έχουν ενταθεί κατά πολύ οι επιθεωρήσεις σε στεριά και θάλασσα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και «έφοδοι» απροειδοποίητα σε διάφορα σκάφη. Ακόμα, το αμέσως επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί σύγχρονος εξοπλισμός από το CMMI με μόνιμο αισθητήρα ποιότητας του νερού, ειδικά και πάλι για τη Λεμεσό, ενώ σε συνεργασία με τον ΕΟΑ ελέγχονται όλες οι πιθανές υποδομές που καταλήγουν στη θάλασσα.

Τέλος, ανέφερε ότι το Υφυπουργείο προκρίνει αυστηροποίηση των ποινών, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης της τεχνολογίας, με χρήση αισθητήρων σε όλα τα σκάφη για έλεγχο του σημείου απορρίψεων.