Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Επί τάπητος οι μεταναστευτικές ροές: Ευρεία σύσκεψη με Κόμπο, Φυτιρή και αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν επίσης οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν το μεταναστευτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις μεταναστευτικές ροές προς την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων διαχείρισης, πρόληψης και αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, αξιολόγησαν την Τρίτη οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με τη συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν επίσης οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν το μεταναστευτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία.

«Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της Κύπρου με ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος», αναφέρεται.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Υπουργός Εξωτερικών και οι επικεφαλής των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, γεγονός που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης και στον συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων.

Η κυβέρνηση επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής, στη βάση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣμεταναστευτικόΥφυπουργείο ΜετανάστευσηςΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα