Επί τάπητος οι μεταναστευτικές ροές: Ευρεία σύσκεψη με Κόμπο, Φυτιρή και αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες

Τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις μεταναστευτικές ροές προς την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων διαχείρισης, πρόληψης και αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, αξιολόγησαν την Τρίτη οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με τη συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν επίσης οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν το μεταναστευτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία.

«Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της Κύπρου με ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος», αναφέρεται.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Υπουργός Εξωτερικών και οι επικεφαλής των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, γεγονός που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης και στον συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων.

Η κυβέρνηση επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής, στη βάση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ