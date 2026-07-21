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| Κύπρος

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 43 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού

Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 12:00 το μεσημέρι αύριο Τετάρτη, 22 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 17:00 της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, «η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού και γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά».

 

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ΚΑΙΡΟΣΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣΚΑΥΣΩΝΑΣ

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