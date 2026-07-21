Πυρκαγιά στους Εργάτες: Επιχειρούν τέσσερα πτητικά μέσα - Κάηκαν υποστατικά και ακινητοποιημένα οχήματα

Σε κινητοποίηση τέθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης για φωτιά που εκδηλώθηκε βορειοδυτικά της Βιομηχανικής Περιοχής Εργατών, στη Λευκωσία.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση οι δυνάμεις πυρόσβεσης αυξάνονται. Όπως αναφέρεται σε νέα ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, ελαιόδεντρα, ενώ επηρεάστηκε αριθμός ακινητοποιημένων παλιών οχημάτων και υποστατικά.
Στο σημείο επιχειρούν οκτώ στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τρία του τμήματος δασών, μια Φ.Π.Μ της υπηρεσίας θήρας, δύο υδροφόρες και δύο προωθητές γαιών της επαρχιακής διοίκησης, τέσσερα αεροσκάφη και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.
Εκδήλωση πυρκαγιάς βορειοδυτικά της Βιομηχανικής περιοχής Εργατών Λευκωσίας. Η πυρκαγιά είναι σε ξηρά χόρτα άγρια βλάστηση και καλανιώνα εντός ποταμού. Αντακρίθηκαν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς Λευκωσίας. Ενισχύονται και με δυνάμεις από το…— Andreas Kettis (@akettis) July 21, 2026