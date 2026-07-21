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Πυρκαγιά στους Εργάτες: Επιχειρούν τέσσερα πτητικά μέσα - Κάηκαν υποστατικά και ακινητοποιημένα οχήματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πηγή βίντεο: Weather Forecast-ierodiakonou / FB

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες, δύο προωθητές γαιών, αεροσκάφη και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα

Σε κινητοποίηση τέθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης για φωτιά που εκδηλώθηκε βορειοδυτικά της Βιομηχανικής Περιοχής Εργατών, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση οι δυνάμεις πυρόσβεσης αυξάνονται. Όπως αναφέρεται σε νέα ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, ελαιόδεντρα, ενώ επηρεάστηκε αριθμός ακινητοποιημένων παλιών οχημάτων και υποστατικά.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τρία του τμήματος δασών, μια Φ.Π.Μ της υπηρεσίας θήρας, δύο υδροφόρες και δύο προωθητές γαιών της επαρχιακής διοίκησης, τέσσερα αεροσκάφη και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

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