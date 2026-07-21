Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: Δεκάδες έλεγχοι για θερμική καταπόνηση - Ανοικτή η γραμμή καταγγελιών

Η έκδοση πορτοκαλί προειδοποίησης για ακραία υψηλές θερμοκρασίες σηματοδοτεί αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας, μετά από ένα πενθήμερο κατά το οποίο το Τμήμα Μετεωρολογίας είχε εκδώσει τέσσερις κίτρινες προειδοποιήσεις λόγω καύσωνα.

Μιλώντας στον «Π», η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου, εξήγησε ότι η κίτρινη προειδοποίηση λειτουργεί ως προτροπή για εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση, ενώ σε περιπτώσεις πορτοκαλί ή κόκκινης προειδοποίησης τα μέτρα γίνονται αυστηρότερα και προβλέπεται παύση εργασιών.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιώντας ελέγχους όχι μόνο κατόπιν καταγγελιών αλλά και αυτεπάγγελτα. Όπως ανέφερε η κ. Κυπριανίδου-Λεοντίδου, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται αυτή την περίοδο στα ζητήματα θερμικής καταπόνησης, με δεκάδες επιθεωρήσεις να διενεργούνται σε παγκύπρια βάση. Ενδεικτικά, στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκαν περίπου 90 επιθεωρήσεις και στη Λάρνακα άλλες 50.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ το ίδιο δικαίωμα έχουν και πολίτες που διαπιστώνουν εργαζομένους να απασχολούνται υπό συνθήκες που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να επικοινωνούν με τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος, ώστε να εξεταστεί το περιστατικό.

Σύμφωνα με την κ. Κυπριανίδου-Λεοντίδου, η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα στους χώρους εργασίας είναι βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως σημείωσε, κατά τα πρώτα στάδια εφαρμογής του Κώδικα Πρακτικής υπήρχε σε αρκετές περιπτώσεις άγνοια των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. Ωστόσο, η συνεχής ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων έχει συμβάλει στη σταδιακή αύξηση της συμμόρφωσης και στην καλύτερη εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε ακραία επίπεδα και την πορτοκαλί προειδοποίηση να τίθεται σε ισχύ, οι αρμόδιες αρχές καλούν εργοδότες και εργαζομένους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, εφαρμόζοντας πιστά τα μέτρα που προβλέπονται για την αποφυγή περιστατικών θερμικής καταπόνησης και θερμοπληξίας.