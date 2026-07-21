Καύσωνας: Πότε επιβάλλεται διακοπή ή περιορισμός εργασιών - Τι συνιστά στους εργοδότες το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που αναμένεται να επικρατήσουν σήμερα, Τρίτη ή και τις επόμενες ημέρες πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα και να επιβάλλεται η ρύθμιση, ο περιορισμός ή και η διακοπή των εργασιών, αναφέρει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε ενημέρωση προς τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, το ΤΕΕ αναφέρει ότι «οι συνθήκες αυτές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμική καταπόνηση ή / και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους».

Για σκοπούς εφαρμογής των σχετικών προνοιών, τo TEE υπενθυμίζει ότι τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν, στους χώρους όπου διεξάγονται εργασίες, τις παραμέτρους που συμβάλλουν στην θερμική καταπόνηση.

Σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) και σχετικής υγρασίας, αναφέρεται ότι πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και να εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά), σε συνεργασία με τους τοπικούς Αντιπροσώπους Ασφάλειας των εργαζομένων, για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε οργάνωση του χρόνου εργασίας ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, αλλά και οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα, απαιτείται διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών όπου τούτο είναι δυνατόν, εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας και αποφυγή όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00).

Ακόμη, στους εργαζόμενους πρέπει να διατίθεται πόσιμο δροσερό νερό (θερμοκρασίας 10 – 15οC), να χορηγείται και να χρησιμοποιείται κατάλληλο κάλυμμα κεφαλής, να γίνεται χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν όπως είδη από βαμβάκι, και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου, να αποφεύγεται η λήψη μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών και να γίνεται κατάρτιση των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής, για συνθήκες θερμοκρασίας από 39οC έως 46οC, πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες όταν επικρατούν ποσοστά σχετικής υγρασίας από ένα επίπεδο και πάνω, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της εργασίας.

Συγκεκριμένα, στους 39οC για ελαφριά εργασία ≥ 53%, μέτρια ≥ 48% και βαριά ≥ 42% αντίστοιχα. Στους 40οC για ελαφριά εργασία ≥ 48%, για μέτρια ≥ 43% και βαριά ≥ 37%. Στους 41οC για ελαφριά εργασία ≥ 43%, για μέτρια ≥ 38% και βαριά ≥ 33%. Στους 42οC για ελαφριά εργασία ≥ 39%, για μέτρια ≥ 34% και βαριά ≥ 28%. Στους 43οC για ελαφριά εργασία ≥ 34%, για μέτρια ≥ 29% και βαριά ≥ 25%. Στους 44οC για ελαφριά εργασία ≥29%, για μέτρια ≥ 26% και βαριά ≥ 21%. Στους 45οC για ελαφριά εργασία ≥ 25%, για μέτρια ≥ 22% και βαριά ≥ 18% και στους 46οC για ελαφριά εργασία ≥ 23%, για μέτρια ≥ 19% και βαριά ≥ 15%.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ στην ενότητα Θερμική Καταπόνηση ή/και να επικοινωνούν με τους Επιθεωρητές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 22879191 για Λευκωσία, 25827200 για Λεμεσός, 24805327 για Λάρνακα, 26822715 για Πάφο και 23819750 για Αμμόχωστο.

Πηγή: ΚΥΠΕ