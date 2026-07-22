Μιχάλης Βορκάς: Προβληματισμοί για το videogate - Νέα εποχή στη Δικαιοσύνη με το e-Justice [ηχητικό]

Δικαιολογημένους χαρακτήρισε τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα που εκφράζονται γύρω από το πόρισμα για την υπόθεση videogate ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος κουβαλά μια ιστορία γεγονότων και χειρισμών που έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος της κοινωνίας στην απογοήτευση και την αμφισβήτηση. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να αποδοθεί κακοπιστία σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς στοιχεία, υπογραμμίζοντας πως όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Ο κ. Βορκάς σημείωσε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στους θεσμικούς χειρισμούς, καθώς η Κύπρος, όπως είπε, ταλανίζεται εδώ και περίπου είκοσι χρόνια από σκάνδαλα και προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Επανέλαβε ότι οι θεσμοί δεν αρκεί μόνο να λειτουργούν ορθά, αλλά πρέπει και να φαίνεται ότι λειτουργούν με διαφάνεια, ανεξαρτησία και χωρίς συγκρούσεις συμφέροντος. Με νόημα πρόσθεσε ότι η νέα γενιά δικαιούται και οφείλει να βγει μπροστά, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο ρόλο στη δημόσια ζωή.

Αναφερόμενος στην ψηφιακή μετάβαση της Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου χαιρέτισε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αναβαθμισμένης πλατφόρμας eJustice. Εξήγησε ότι η επικοινωνία μεταξύ δικηγόρου και δικαστή έχει πλέον καταστεί ψηφιακή, με εξαίρεση τις ακροάσεις που συνεχίζουν να πραγματοποιούνται διά ζώσης.

Η καταχώρηση δικογράφων, η ανταλλαγή εγγράφων, η ενημέρωση για την πορεία μιας υπόθεσης και μεγάλο μέρος των διαδικασιών στα επαρχιακά δικαστήρια πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά. Ακόμη και αιτήματα αναβολής ή ο καθορισμός νέας ημερομηνίας μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος, με την τελική απόφαση να παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει επίσης τις υποδομές για το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο. Θα ακολουθήσει η ένταξη των διαδικασιών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και, σε μεταγενέστερο στάδιο, των δικαστηρίων που ασκούν ποινική δικαιοδοσία.

Ο κ. Βορκάς υπογράμμισε ότι η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει την απονομή της Δικαιοσύνης, δεν αρκεί όμως από μόνη της. Απαιτούνται σύγχρονες δικαστικές αίθουσες, κατάλληλος εξοπλισμός και αλλαγή νοοτροπίας από δικαστές, δικηγόρους και διαδίκους, ώστε να περιοριστούν οι αναβολές και οι πολυετείς καθυστερήσεις.

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Βορκά, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΡΚΑΣ 22-07-2026