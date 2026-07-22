Ακραίες θερμοκρασίες: Ποιες εργασίες απαγορεύονται σήμερα και σε ποιες περιοχές

Υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών, καθώς και των εργασιών μεταφοράς ή παράδοσης προϊόντων με δίκυκλα και συσκευές προσωπικής κινητικότητας, ανακοίνωσε για σήμερα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), λόγω των ακραίων θερμοκρασιών και της πορτοκαλί προειδοποίησης που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΕΕ, η διακοπή των εργασιών ισχύει από τις 12:00 έως τις 16:00, όσο βρίσκεται σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση, και αφορά το εσωτερικό της Κύπρου, σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 300 μέτρων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή.

Στο μέτρο περιλαμβάνονται όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες, καθώς και οι υπηρεσίες διανομής προϊόντων, φαγητού, αλληλογραφίας και άλλων αντικειμένων που πραγματοποιούνται με μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, scooters και ηλεκτρικά scooters.

Για τις υπόλοιπες εργασίες και τις περιοχές όπου δεν ισχύει η πορτοκαλί προειδοποίηση, το Τμήμα υπενθυμίζει ότι οι εργοδότες και οι αυτοεργοδοτούμενοι οφείλουν να εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας από τη θερμική καταπόνηση, όπως προβλέπει ο σχετικός Κώδικας Πρακτικής.

Μεταξύ άλλων, καλούνται να μετρούν τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία στους χώρους εργασίας, να προσαρμόζουν ανάλογα το πρόγραμμα εργασιών, να οργανώνουν συχνά διαλείμματα σε σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να εξασφαλίζουν συνεχή παροχή δροσερού πόσιμου νερού, να χορηγούν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως καπέλα, και να αποφεύγουν την εκτέλεση επίπονων υπαίθριων εργασιών κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Το ΤΕΕ επισημαίνει ακόμη ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής, όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 39°C και 46°C, η διακοπή εργασιών καθορίζεται και από τα επίπεδα σχετικής υγρασίας, ανάλογα με τη βαρύτητα της εργασίας (ελαφριά, μέτρια ή βαριά).

Αναφορικά με τη βαρύτητα εργασίας, το ΤΕΕ δίνει παραδείγματα. Ελαφριά θεωρείται η εργασία γραφείου, επιστασία, εργασία σε πάγκο με ελαφριά εργαλεία, συνήθης οδήγηση ενώ μέτρια θεωρείται η τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδιών, σκάλισμα, σφυρηλάτηση, μεταφορά ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, μηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση αλουμινίων, τοποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα.

Βαριά εργασία θεωρείται η έντονη χειρωνακτική εργασία, επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού, συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπάσιμο σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία / συσκευές / μηχανήματα βάρους πέραν των 15 kg, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με χειρωνακτικά μέσα.

Το Τμήμα καλεί εργοδότες και εργαζόμενους να τηρούν πιστά τα προβλεπόμενα μέτρα, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών συνθηκών.

ΚΥΠΕ