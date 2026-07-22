Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού–Πάφου μετά από τροχαίο στο Παραμάλι

Ξανά στην κυκλοφορία δόθηκε, γύρω στις 13:00, το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου, με κατεύθυνση προς Πάφο, παρά το Παραμάλι, ο οποίος είχε κλείσει το πρωί λόγω οδικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον Αστυνομία, η λωρίδα κυκλοφορίας, που είχε κλείσει γύρω στις 11:00, έχει ανοίξει και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν δυο διερχόμενα αυτοκίνητα, που στη συνέχεια προσέκρουσαν και σε τροχοφόρο μέσο οδικής σήμανσης, σε σημείο του αυτοκινητοδρόμου όπου διεξάγονταν οδικές εργασίες.

Από την οδική σύγκρουση δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός, ενώ ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ