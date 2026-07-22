Η ΕΕ βάζει φρένο στον ξένο έλεγχο αεροπορικών – Στον αέρα οι προσφορές για την EasyJet

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει αναθεώρηση των κανόνων ιδιοκτησίας των αεροπορικών εταιρειών, προκειμένου να αποτρέψει τους ξένους επενδυτές από το να αποκτήσουν τον ουσιαστικό έλεγχο των αερομεταφορέων, όπως δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ, μια κίνηση που θα μπορούσε να περιπλέξει τις αμερικανικές προσφορές εξαγοράς της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους EasyJet.

Το πιθανό αποτέλεσμα της αναθεώρησης των κανόνων της ΕΕ, το οποίο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, θα «προστατεύσει τη στρατηγική αυτονομία», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος των περιφερειακών αερομεταφορέων θα παραμείνει εντός της Ένωσης, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ενός πόλεμου προσφορών μεταξύ δύο αμερικανικών επενδυτικών εταιρειών για τον έλεγχο της μεγάλης ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας, χαμηλού κόστους EasyJet, η οποία πιθανότατα θα δοκιμάσει τα όρια των κανόνων της ΕΕ που απαιτούν πλειοψηφική τοπική ιδιοκτησία και έλεγχο.

Οι μετοχές της EasyJet, οι οποίες είχαν σημειώσει ραγδαία άνοδο τους τελευταίους μήνες λόγω των αυξανόμενων ελπίδων για τη σύναψη συμφωνίας εξαγοράς της, σημείωσαν πτώση έως και 15% μετά τη δημοσίευση της είδησης από το Reuters και ήταν σε πορεία να καταγράψουν τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τα τέλη του 2021.

«Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι ξένοι επενδυτές δεν θα έχουν τον πλήρη έλεγχο», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε επαρκές περιθώριο ελιγμών όσον αφορά τον έλεγχο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα κατά τον τρέχον μήνα, η EasyJet υποστήριξε μια προσφορά ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων λιρών (7,65 δισεκατομμύρια δολάρια) από την Apollo Global Management, η οποία ξεπέρασε την προηγούμενη προσφορά ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών που κατέθεσε η Castlelake, αλλά δεν εξήγησε πώς σκοπεύει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με την πλειοψηφική ιδιοκτησία, βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε εξαγορά ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας από εταιρεία εκτός ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ