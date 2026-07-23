150 κιλά καλωδίων της ΑΗΚ εντοπίστηκαν σε δύο υποστατικά ανακύκλωσης στην Πάφο - Δύο συλλήψεις από την Αστυνομία

Σημαντική ποσότητα καλωδίων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Αρχή Ηλεκρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) εντοπίστηκε σε δύο υποστατικά εμπορίας και ανακύκλωσης μετάλλων στην Πάφο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατασχέθηκαν συνολικά 150 κιλά καλωδίων, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ΑΗΚ.

Τα δύο υποστατικά ανήκουν σε Σύρους που διαμένουν στην Πάφο, οι οποίοι συνελήφθησαν, κατηγορήθηκαν γραπτώς και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, προκειμένου να κλητευθούν ενώπιον Δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ειδικότερα, στο πρώτο υποστατικό εντοπίστηκαν 50 κιλά τεμαχισμένων καλωδίων, ενώ στο δεύτερο κατασχέθηκαν ακόμη 100 κιλά του ίδιου τύπου καλωδίου.Σύμφωνα με την Αστυνομία παρόμοιο φαινόμενο κλοπής τέτοιων καλωδίων παρατηρήθηκε και στο παρελθόν στην Πάφο.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Αστυνομίας για την πάταξη της παράνομης διακίνησης και εμπορίας μετάλλων. Τα κατασχεθέντα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η προέλευσή τους και τυχόν εμπλοκή των υπόπτων σε υποθέσεις κλοπών καλωδίων