Τελετή Αποφοίτησης Cyprus College 2025-2026: «Θέστε την ποιότητα ως προτεραιότητα. Είναι αυτό που θα σας ξεχωρίσει και θα σας αναδείξει»

Στον παραινετικό του λόγο ο Διευθυντής του Cyprus College Λευκωσίας, Δρ. Νάσιος Ορεινός, ευχαρίστησε τους απόφοιτους για την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στο Cyprus College.

Ο Δρ Ορεινός προέτρεψε τους απόφοιτους να επενδύσουν στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σημειώνοντας ότι οι λέξεις που επιλέγουμε διαμορφώνουν την εικόνα μας και αποκαλύπτουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Μάλιστα, υπέδειξε στους απόφοιτους να μην μένουν στη ζώνη άνεσης τους. «Εκεί δεν υπάρχει εξέλιξη. Η επιτυχία δεν είναι εύκολη ούτε άνετη, είναι απαιτητική και συχνά δύσκολη. Μάθετε να λειτουργείτε αποτελεσματικά ακόμα και μέσα σε άβολες καταστάσεις». Ιδιαίτερα τόνισε ότι η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, επιμονής και πειθαρχίας. Ενδεικτική ήταν η δήλωση του ότι «Οι νικητές δεν γεννιούνται, διαμορφώνονται και εξελίσσονται καθημερινά».

Ο Δρ. Ορεινός σημείωσε επίσης ότι «το Cyprus College, ως το αρχαιότερο Κολέγιο διακρίνεται για τρία πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα: την ποιοτική εκπαίδευση, τα πολύ υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι κλάδοι του κολεγίου προσφέρουν πρακτική εξάσκηση».

Σήμερα, στο Cyprus College Λευκωσίας λειτουργούν συνολικά 5 κλάδοι σπουδών, συμπεριλαμβανομένων και καινοτόμων τομέων, όπως το Δίπλωμα «Τεχνικός Ηλεκτρολογίας». Σε συνδυασμό με τους παραδοσιακούς και διαχρονικά ισχυρούς κλάδους, όπως η «Διοίκηση Επιχειρήσεων», οι «Γραμματειακές Σπουδές» και ο «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων», διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο και ισορροπημένο ακαδημαϊκό σύνολο, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και αξιοποιεί τις αναδυόμενες ευκαιρίες εργοδότησης. Ταυτόχρονα, εδώ και μερικά χρόνια λειτουργεί και το Πτυχίο στην «Αισθητική», το οποίο, σε συνδυασμό με τα υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, προσδίδει νέα δυναμική και ευρύτερη εμβέλεια στον συγκεκριμένο τομέα.