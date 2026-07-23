Το βιβλίο «Ένα βήμα πριν την αποκάλυψη» και ένας χρήσιμος οδηγός για τις Σπουδές την Κυριακή 26/07 με τον ΠΟΛΙΤΗ

Καλοκαίρι. Η ιδανική εποχή για να χαθείς στις σελίδες ενός καλού βιβλίου. Ο «ΠΟΛΙΤΗΣ» σου προσφέρει κάθε Κυριακή ένα βιβλίο για να απολαύσεις τις πιο συναρπαστικές ιστορίες. Ιστορίες που αγγίζουν την καρδιά, μυθιστορήματα που έχουν αφήσει εποχή από τους πιο διάσημους συγγραφείς.

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Μην χάσετε αυτή την Κυριακή 26/07

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Η εφτάχρονη Γουέν με τους δύο μπαμπάδες της, τον Άντριου και τον Έρικ, περνούν τις διακοπές τους σε μια ήσυχη, ευρύχωρη καλύβα στις όχθες μιας απομακρυσμένης λίμνης του Νιου Χάμσαϊρ. Ένα απόγευμα, ενώ η Γουέν παίζει στην αυλή, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά της ένας ξένος. Ο Λέοναρντ είναι ο πιο μεγαλόσωμος άνθρωπος που έχει δει ποτέ της, αλλά είναι φιλικός μαζί της. Τρεις ακόμη ξένοι καταφθάνουν στην καλύβα, κρατώντας ο καθένας τους από ένα αυτοσχέδιο, απειλητικό όπλο. Η Γουέν τρέχει στο σπίτι να φωνάξει τους γονείς της, αλλά ο Λέοναρντ την προειδοποιεί: «Οι μπαμπάδες σου δεν θα μας αφήσουν να μπούμε. Όμως είναι απαραίτητο. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να σώσουμε τον κόσμο!». Η αντίστροφη μέτρηση για την Αποκάλυψη έχει ήδη αρχίσει…

Ο Πολ Τρέμπλεϊ διηγείται μια δυστοπική ιστορία γεμάτη μυστήριο και σκοτεινές εικόνες που ξεπηδούν από ένα ονειρεμένο τοπίο, χαμένο στην αμερικανική ενδοχώρα. Φαίνεται, όμως, ότι η πίσω πόρτα στο… «μικρό σπίτι στο λιβάδι» οδηγεί κατευθείαν στην κόλαση! Ένα βιβλίο το οποίο χαρακτηρίστηκε από τον Στίβεν Κίνγκ ως «προκλητικό και συνάμα τρομακτικό!».

Ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ με μεγάλες δόσεις τρόμου που ενέπνευσε τον μετρ της σκοτεινής κινηματογραφικής ατμόσφαιρας Μ. Νάιτ Σιάμαλαν να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βιβλίο, υπό τον τίτλο «Χτύπος στην καλύβα» (Knock at the Cabin). Στην ταινία, τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κρατούν οι Τζόναθαν Γκροφ, Μπεν Αλντριτζ, Ντέιβ Μπαουτίστα, Νίκι Αμούκα-Μπερντ, Ρούπερτ Γκριν και Αμπι Κουίν. Η ταινία αναμένεται να προβληθεί και στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2023.

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