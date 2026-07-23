Σύλληψη 33χρονου για υπόθεση εμπρησμού στην Πάφο

Στη σύλληψη 33χρονου προχώρησε η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού φορτηγού, που διαπράχθηκε στην Πάφο στις 19 Ιουλίου 2026.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 33χρονου και συνελήφθηκε χθές το απόγευμα στη βάση δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του.

Το περιστατικό σημειώθηκε, γύρω στις 4.20π.μ. στις 19/07/2026, όταν ξέσπασε φωτιά σε φορτηγό το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο, σε περιοχή της Πάφου.

Ο 33χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.