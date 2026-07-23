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| Κύπρος

Πάνω από ένας τόνος καλωδίων κατασχέθηκε σε παγκύπριους ελέγχους της Αστυνομίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τους ελέγχους επιθεωρήθηκαν 20 υποστατικά σε όλη την Κύπρο, ενώ τα κατασχεθέντα καλώδια αναγνωρίστηκαν από λειτουργούς της ΑΗΚ ως υλικό που χρησιμοποιείται από την Αρχή.

Πέραν του ενός τόνου καλωδίων, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια παγκύπριων επιχειρήσεων που πραγματοποίησε η Αστυνομία σε υποστατικά εμπορίας παλαιών μετάλλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στις επιχειρήσεις συμμετείχαν λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων Εργασίας, της ΑΗΚ και άλλων αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Κατά τους ελέγχους επιθεωρήθηκαν 20 υποστατικά σε όλη την Κύπρο, ενώ τα κατασχεθέντα καλώδια αναγνωρίστηκαν από λειτουργούς της ΑΗΚ ως υλικό που χρησιμοποιείται από την Αρχή.

Παράλληλα, τρία υποστατικά καταγγέλθηκαν για παραβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση αποβλήτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια και την άσκηση εμπορίας παλαιών μετάλλων χωρίς άδεια.

Σε ένα από τα υποστατικά εντοπίστηκε και συνελήφθη πρόσωπο που διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ στον εργοδότη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ για αδήλωτη εργασία από λειτουργό της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων Εργασίας.

Επιπλέον, σε δεύτερο υποστατικό διαπιστώθηκε παράνομη εργοδότηση άλλου προσώπου, με αποτέλεσμα να επιβληθεί στον εργοδότη αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ για αδήλωτη εργασία.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας, καταλήγει η ανακοίνωση, συνεχίζονται.

ΚΥΠΕ

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