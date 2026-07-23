Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές που επηρεάζουν περισσότερο τις Βρυξέλλες: Χατζηπαντέλα, Μαυρίδης και Φουρλάς στην κορυφή της κυπριακής κατάταξης

Στην κορυφή της κατάταξης των Κυπρίων ευρωβουλευτών με τη μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής βρίσκεται ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα, με τον Κώστα Μαυρίδη και τον Λουκά Φουρλά να ακολουθούν, σύμφωνα με σύμφωνα με αξιολόγηση της επιρροής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά κράτος, σύμφωνα με έρευνα του EU Matrix – Flagship Research.

Η ανάλυση εξετάζει την επιρροή που έχουν ασκήσει οι ευρωβουλευτές στη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, το 2024. Βασίζεται σε δεκάδες χιλιάδες στοιχεία και δεδομένα και επιχειρεί να καταγράψει ποιοι από τους εκλεγμένους εκπροσώπους διαδραματίζουν καθοριστικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που επηρεάζει περισσότερους από 450 εκατομμύρια πολίτες.

Η κατάταξη λαμβάνει υπόψη τη θεσμική θέση και τη νομοθετική δραστηριότητα των ευρωβουλευτών, τις επαφές τους με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και την επιρροή που ασκούν μέσω της συμμετοχής τους στις ψηφοφορίες.

Η κατάταξη δεν βασίζεται μόνο στον αριθμό των παρεμβάσεων ή στη δημόσια προβολή των ευρωβουλευτών. Το 70% της συνολικής βαθμολογίας προκύπτει από τη θεσμική τους επιρροή, δηλαδή τις θέσεις που κατέχουν στις επιτροπές, τους ρόλους τους σε νομοθετικούς φακέλους και την αρχαιότητά τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ένα επιπλέον 15% αφορά τις δηλωμένες συναντήσεις με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς που επηρεάζονται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, ενώ το υπόλοιπο 15% συνδέεται με τη στάση των ευρωβουλευτών στις ψηφοφορίες, το πόσο συχνά βρίσκονται με την πλειοψηφία και τον βαθμό στον οποίο οι θέσεις τους συμπίπτουν με εκείνες της πολιτικής τους ομάδας.

Πρώτος ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα

Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μιχάλης Χατζηπαντέλα βρίσκεται στην κορυφή της κυπριακής κατάταξης.

Είναι μέλος των Επιτροπών Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας και Φορολογικών Θεμάτων, ενώ συμμετέχει ως αναπληρωματικό μέλος στις Επιτροπές Προϋπολογισμών, Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Παράλληλα, συμμετέχει σε οκτώ διακομματικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την προσέλκυση επενδύσεων και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι τον καρκίνο, τις σπάνιες ασθένειες, την ψυχική υγεία, την εκπαίδευση και τα συνδικάτα.

Στη νομοθετική εργασία έχει αναλάβει τέσσερις φακέλους ως εισηγητής, τρεις ως εισηγητής γνωμοδότησης και τέσσερις ως σκιώδης εισηγητής.

Μεταξύ των σημαντικότερων φακέλων στους οποίους συμμετέχει περιλαμβάνονται η απλοποίηση των φορολογικών κανόνων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 και η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF σε πληροφορίες για τον ΦΠΑ.

Η θεσμική βαθμολογία του ανέρχεται στις 18,6 μονάδες. Ωστόσο, το στοιχείο που τον διαφοροποιεί αισθητά είναι η δραστηριότητά του στις συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς.

Ο κ. Χατζηπαντέλα έχει δηλώσει 162 συναντήσεις με 119 διαφορετικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, συγκεντρώνοντας βαθμολογία διαβούλευσης 670,3 μονάδων, πολύ υψηλότερη από εκείνη των υπόλοιπων Κυπρίων ευρωβουλευτών που περιλαμβάνονται στα στοιχεία.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η επίδοσή του στις ψηφοφορίες. Βρέθηκε με τη νικήτρια πλευρά στο 93,9% των ψηφοφοριών, ενώ η σύγκλιση των θέσεών του με τους συναδέλφους του στην πολιτική του ομάδα ανέρχεται στο 91,4%. Η συνολική βαθμολογία επιρροής του μέσω των ψηφοφοριών διαμορφώνεται στο 92,7.

Μαυρίδης: Η υψηλότερη θεσμική βαθμολογία

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ Κώστας Μαυρίδης, ο οποίος συγκεντρώνει την υψηλότερη θεσμική βαθμολογία μεταξύ των τριών, με 20,1 μονάδες.

Ο κ. Μαυρίδης είναι μέλος των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Άμυνας και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Είναι επίσης αναπληρωματικό μέλος στις Επιτροπές Διεθνούς Εμπορίου και Αναφορών.

Στη βαθμολογία του συνυπολογίζονται η κοινοβουλευτική του εμπειρία από την προηγούμενη θητεία, καθώς και η θεσμική διασύνδεση με το Συμβούλιο της ΕΕ, λόγω της συμμετοχής του κόμματός του στην κυβέρνηση.

Ως εισηγητής γνωμοδότησης έχει αναλάβει τον φάκελο για το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη» για την έρευνα και την καινοτομία κατά την περίοδο 2028-2034. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα βαρύ νομοθετικό φάκελο, στον οποίο κατατέθηκαν 851 τροπολογίες.

Παράλληλα, έχει αναλάβει τον ρόλο του σκιώδους εισηγητή σε έξι φακέλους, μεταξύ των οποίων η μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια προς την Ιορδανία και την Αίγυπτο, οι εκθέσεις προόδου για το Μαυροβούνιο και η εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η εικόνα του είναι ισχυρότερη στο θεσμικό και νομοθετικό σκέλος, αλλά σαφώς χαμηλότερη στη δηλωμένη διαβούλευση με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Έχει καταγράψει τρεις συναντήσεις με έναν μοναδικό φορέα, λαμβάνοντας βαθμολογία 7,8 μονάδων στον συγκεκριμένο δείκτη.

Στις ψηφοφορίες βρέθηκε με την πλειοψηφία σε ποσοστό 85,3%, ενώ η σύγκλιση με την πολιτική του ομάδα ανέρχεται στο 93,9%. Η τελική βαθμολογία του από τη συμμετοχή στις ψηφοφορίες διαμορφώνεται στο 89,6.

Τρίτος ο Λουκάς Φουρλάς

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Λουκάς Φουρλάς.

Ο κ. Φουρλάς είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Σερβία και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Συμμετέχει ως αναπληρωματικό μέλος στις Επιτροπές Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Παιδείας, Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Γυναικών.

Είναι επίσης μέλος τεσσάρων διακομματικών ομάδων που ασχολούνται με τον καρκίνο και τις σπάνιες ασθένειες, τα δικαιώματα των παιδιών, την ψυχική υγεία και το μέλλον της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.

Ως εισηγητής έχει αναλάβει την έκθεση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης στο ανθρώπινο δυναμικό της Υγείας. Ο φάκελος εξετάζει τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας στον τομέα και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα βαρύς, καθώς συγκέντρωσε 865 τροπολογίες.

Ο κ. Φουρλάς συμμετείχε επίσης ως εισηγητής γνωμοδότησης στη συζήτηση για την αναμόρφωση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και ως σκιώδης εισηγητής στον φάκελο για τη χρηματοδοτική στήριξη των πολιτικών ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης για την περίοδο 2028-2034.

Η θεσμική βαθμολογία του ανέρχεται στις 14,6 μονάδες. Έχει δηλώσει τρεις συναντήσεις με δύο διαφορετικούς φορείς, με βαθμολογία διαβούλευσης 10,4.

Στις ψηφοφορίες καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, καθώς βρέθηκε με τη νικήτρια πλευρά στο 93,9% των περιπτώσεων. Η σύγκλιση με την πολιτική του ομάδα ανέρχεται στο 90,2%, με τη συνολική βαθμολογία επιρροής μέσω των ψηφοφοριών να φτάνει στο 92,1.