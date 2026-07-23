Κατεχόμενα: Αντίθετο το κόμμα Αναγέννησης στις διπλές «εκλογές» – Υπέρ της κατάργησης της μικτής ψήφου

Υπερ της κατάργησης της μικτής (οριζόντιας) ψήφου, αλλά ενάντια στη διεξαγωγή ταυτόχρονα δύο «εκλογικών διαδικασιών» για την «τοπική αυτοδιοίκηση» και τις «βουλευτικές» τάχθηκε χθες βράδυ το εκτελεστικό συμβούλιο του κόμματος Αναγέννησης των εποίκων, το τρίτο της «συγκυβέρνησης», παραπέμποντας για τελική απόφαση στο ανώτατο κομματικό όργανο που είναι η συνέλευση.

Το ίδιο θέμα συζητά σήμερα και το τ/κ ΔΚ, που είναι το δεύτερο κόμμα της τρικομματικής «κυβέρνησης» στα κατεχόμενα ενώ το ΚΕΕ έχει ήδη ταχθεί υπέρ της κοινής «εκλογικής διαδικασία»ς για τους «δήμους» και την «βουλή» στις 6 Δεκεμβρίου 2026.

Η εφημερίδα Γενί Ντουζέν έγραψε σήμερα πρωτοσέλιδα πως για το θέμα το ΚΕΕ και ο Ουνάλ Οστέλ, πρόεδρός του και «πρωθυπουργός» φαίνεται να έχει πείσει την Άγκυρα ενώ και τα δύο άλλα κόμματα της «συγκυβέρνησης» δεν θέλουν κοινές «εκλογές».

Ο γγ του ΚΑ ανέφερε ότι η θέση για κατάργηση της μικτής (οριζόντιας) ψήφου περιλαμβάνεται επίσης στο ιδρυτικό μανιφέστο του κόμματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ