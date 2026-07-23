Λευκός Οίκος: O Τραμπ δεν θα παρέμβει στην έκδοση των αδελφών Τέιτ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αντιταχθεί στην έκδοση του σεξιστή διαμορφωτή της κοινής γνώμης Άντριου Τέιτ και του αδελφού του Τρίσταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κατηγορούνται για βιασμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο αδελφοί συνελήφθησαν το Σάββατο στο Μαϊάμι, με τον δικηγόρο τους να ισχυρίζεται ότι η σύλληψη ήταν «πολιτικά υποκινούμενη». Οι Τέιτ έχουν προσφύγει στα δικαστήρια κατά της έκδοσής τους.

Όταν ρωτήθηκε, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, αν ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να παρέμβει στη διαδικασία, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ απάντησε μονολεκτικά: «Όχι».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πήρε επίσης αποστάσεις από την υπόθεση αυτήν. «Δεν υπάρχει κανένας ρόλος να παίξουμε εμείς σε αυτό το στάδιο, ίσως και ποτέ, σε αυτήν την υπόθεση» είπε την Τετάρτη από τις Φιλιππίνες όπου μετέχει στη σύνοδο της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Οι αδελφοί Τέιτ δηλώνουν ένθερμοι υποστηρικτές του Τραμπ και ανήκουν στη «μανόσφαιρα», ένα κίνημα που προωθεί τους πατριαρχικούς ρόλους και την ανδρική κυριαρχία, το οποίο συνέβαλε στη νίκη του Ρεπουμπλικάνου στις προεδρικές εκλογές του 2024. Στο παρελθόν ο Άντριου Τέιτ προσπάθησε να καλλιεργήσει σχέσεις με τους γιους του Ντοναλντ Τραμπ, Ντον Τζούνιορ και Μπάρον, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι βρετανικές εισαγγελικές αρχές τους κατηγορούν για βιασμούς, εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και επίθεση. Ο Άντριου βαρύνεται με 42 κατηγορίες και ο Τρίσταν με 17.

«Προφανώς αντιτασσόμαστε στην έκδοση επειδή ο Άντριου και ο Τρίσταν είναι αθώοι», είπε ο δικηγόρος τους, Τζόζεφ Μακμπράιντ, σε δικαστήριο του Μαϊάμι.

Στο παρελθόν οι δύο αδελφοί είχαν φυλακιστεί για μερικούς μήνες στη Ρουμανία, όπου έζησαν για πολλά χρόνια, αφού κατηγορήθηκαν για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, μεταξύ των οποίων και ανηλίκων. Τον Μάρτιο του 2025 η Πολιτεία της Φλόριντας ξεκίνησε ποινική έρευνα σε βάρος τους, αλλά δεν είναι γνωστό σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ