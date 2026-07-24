Επτά ώρες χάος στον αυτοκινητόδρομο: Χαμός στα social media για την ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών - Τα βάζουν με το κράτος και την Αστυνομία οι πολίτες

Σε μαρτύριο εξελίχθηκε για χιλιάδες οδηγούς η ανατροπή φορτηγού που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού, παρά τη βιομηχανική περιοχή Δαλίου. Το ατύχημα, που συνέβη λίγο πριν από τις 16:30 το απόγευμα, είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων, με πολλούς πολίτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους για σχεδόν επτά ώρες.

Η ανατροπή του φορτηγού και η διασπορά μεγάλου όγκου χαλικιών στο οδόστρωμα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία προς Λευκωσία αποκαταστάθηκε γύρω στις 20:50 το βράδυ, ωστόσο η κατεύθυνση προς Λεμεσό παρέμεινε κλειστή μέχρι αργά το βράδυ, καθώς συνεργεία επιχειρούσαν να απομακρύνουν το όχημα και να καθαρίσουν τον δρόμο. Η πολύωρη αναμονή προκάλεσε αγανάκτηση στους οδηγούς, αρκετοί από τους οποίους κατήγγειλαν μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρέμειναν ακινητοποιημένοι χωρίς επαρκή ενημέρωση και χωρίς να γνωρίζουν πότε θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, ενώ φράκαραν και οι παράδρομοι αλλά και ο παλιός δρόμος Λευκωσίας - Λάρνακας και Λευκωσίας - Λεμεσού. Οδηγοί παρέμειναν για ώρες μέσα στα αυτοκίνητά τους, οικογένειες με μικρά παιδιά αναζητούσαν τρόπους να αντέξουν την αναμονή, ενώ ηλικιωμένοι και άτομα με προβλήματα υγείας βρέθηκαν εγκλωβισμένοι χωρίς εύκολη πρόσβαση σε νερό, φαγητό ή χώρους υγιεινής.

Τα πυρά των πολιτών μέσα από αναρτήσεις τους, στρέφονται τόσο κατά του κράτους όσο και κατά της Αστυνομίας, με βασικό παράπονο την καθυστέρηση στη διαχείριση του περιστατικού και την απουσία αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων. Πολλοί διερωτήθηκαν πώς ένα τροχαίο συμβάν μπορεί να παραλύσει για ώρες έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άμεσης εκτροπής της κυκλοφορίας.

Το χθεσινό περιστατικό δεν είναι το πρώτο που προκαλεί ταλαιπωρία στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού. Ανάλογες καταστάσεις έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, έπειτα από τροχαία ατυχήματα, ανατροπές βαρέων οχημάτων ή άλλες έκτακτες συνθήκες, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες του οδικού δικτύου, ωστόσο φαίνεται ότι το κράτος δεν μαθαίνει από τα λάθη του.

Πάντως, παρά την παρουσία της Αστυνομίας και των συνεργείων στο σημείο, η πολύωρη καθυστέρηση επαναφέρει το ερώτημα κατά πόσο υπάρχει ένα αποτελεσματικό σχέδιο άμεσης αντίδρασης σε ανάλογες περιπτώσεις.