Τους βρήκε η νύχτα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού: Ουρές χιλιομέτρων για ώρες, απίστευτη ταλαιπωρία για τους οδηγούς (φώτος+βίντεο)

Για πολλές ώρες μετά την ανατροπή φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού, εκατοντάδες οδηγοί εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από τις σοβαρές κυκλοφοριακές επιπτώσεις που προκάλεσε το ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4:30 το απόγευμα παρά τη βιομηχανική περιοχή Δαλίου, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές οχημάτων και να προκληθούν πολύωρες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 8:50 το βράδυ δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Λευκωσία. Ωστόσο, ο αυτοκινητόδρομος στην κατεύθυνση προς Λεμεσό παραμένει κλειστός λόγω της ανατροπής του φορτηγού και της πτώσης μεγάλου όγκου χαλικιών στο οδόστρωμα. Η Αστυνομία σημειώνει ότι ο αυτοκινητόδρομος στην κατεύθυνση προς Λεμεσό αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία γύρω στις 11:00 το βράδυ.

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού

Το φορτηγό όχημα έχει ήδη μετακινηθεί από το σημείο, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού του δρόμου από τα χαλίκια που διασκορπίστηκαν μετά το ατύχημα.

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας στους οδηγούς και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην πλήρη αποκατάσταση της τροχαίας κίνησης.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Η τροχαία κίνηση προς Λεμεσό διοχετεύεται μέσω του παλαιού δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού, από την έξοδο μετά τον Ζυγιστικό Σταθμό Λατσιών. Οι οδηγοί μπορούν στη συνέχεια να επανεισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο από την είσοδο στο Πέρα Χωρίο Νήσου.