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Δώδεκα συλλήψεις από την Αστυνομία στη διάρκεια της νύχτας - Από τροχαία αδικήματα μέχρι ναρκωτικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 180 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και ενέα διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δώδεκα προσώπων για αδικήματα όπως, μέθη, ανησυχία, δημόσια εξύβριση, κατοχή επιθετικού οργάνου, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, κλοπή και επίθεση.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 383 οδηγοί και 175 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 39 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 5 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 180 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και ενέα διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 42 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης, 116 έλεγχοι αλκοόλης με επτά θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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