Η ανατομία μιας γεωπολιτικής τραγωδίας

Η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου αποτελεί μία τραγωδία χαμένων διπλωματικών ευκαιριών, εσωτερικής ιδεολογικής τύφλωσης και ψυχρών υπολογισμών εκ μέρους των περιφερειακών δυνάμεων. Για περισσότερο από μισό αιώνα, τα γεγονότα του Ιουλίου 1974 καλύπτονται από μια ομίχλη ιστορικού αναθεωρητισμού. Ανάλογα με την πολιτική παράταξη που αφηγείται την ιστορία, η ντε φάκτο διχοτόμηση του νησιού παρουσιάζεται είτε ως μια απρόβλεπτη εξωτερική καταστροφή, είτε ως μια αναπόφευκτη συνέπεια του τουρκικού επεκτατισμού, είτε ως η τραγική αποτυχία ενός πεισματάρη Αρχιεπισκόπου. Για να κατανοήσει κανείς την τραγωδία της Κύπρου, οφείλει να προσεγγίσει την περίοδο από το 1960 έως το 1974 όχι ως μια σειρά μεμονωμένων κρίσεων, αλλά ως μια σταθερή, αλληλένδετη πορεία προς την καταστροφή. Το παρόν άρθρο ανασκοπεί την κατάσταση των δικοινοτικών συνομιλιών την παραμονή του πραξικοπήματος του 1974, θέτει το ερώτημα εάν η συμφωνία της Αμμοχώστου αποτελούσε μια γνήσια ευκαιρία για ειρήνη, εξετάζει την παράνοια της ελληνικής στρατιωτικής χούντας και εξάγει ρεαλιστικά διδάγματα για το σημερινό διπλωματικό αδιέξοδο.

Η συμφωνία της Αμμοχώστου

Σε αντίθεση με τον κυρίαρχο μύθο ότι η Κύπρος προ του 1974 βρισκόταν εγκλωβισμένη σε μια αναπόφευκτη πορεία προς τον πόλεμο λόγω ενός χρόνιου αδιεξόδου, η τοπική διπλωματία βρισκόταν στην πραγματικότητα στο κατώφλι μιας ιστορικής ανατροπής. Μετά από χρόνια αποσταθεροποιητικής δικοινοτικής βίας, ο Γλαύκος Κληρίδης και ο Ραούφ Ντενκτάς ξεκίνησαν απευθείας συνομιλίες το 1968. Αυτές οι διαπραγματεύσεις διευρύνθηκαν το 1972, ώστε να συμπεριλάβουν δύο διακεκριμένους εμπειρογνώμονες του συνταγματικού δικαίου, τον Μιχαήλ Δεκλερή, ο οποίος εκπροσωπούσε την Ελλάδα, και τον Ορχάν Αλντικατστί, ο οποίος εκπροσωπούσε την Τουρκία. Μέσα από δύο χρόνια επίπονων, άρθρο προς άρθρο διαπραγματεύσεων, αυτή η τετράδα έλυσε με επιτυχία το περίπλοκο παζλ της αναθεώρησης του Συντάγματος του 1960.

Στις 13 Ιουλίου 1974, ο Δεκλερής και ο Αλντικατστί, κατά τη συνάντησή τους στην Αμμόχωστο, οριστικοποίησαν ένα ολοκληρωμένο προσχέδιο συμφωνίας το οποίο σχεδιάστηκε για να τερματίσει την κοινοτική διαίρεση του νησιού και να επανεντάξει τους Τουρκοκύπριους στις κρατικές δομές. Ο καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους, στο βιβλίο του «Τι πραγματικά συνέβη στην Κύπρο: Μια Κριτική Αξιολόγηση από την Ανεξαρτησία και η Πορεία προς τα Εμπρός», τονίζει ότι αυτή η εξέλιξη δεν ήταν μια ασαφής δήλωση προθέσεων, αλλά μια πλήρως συνταγμένη, νομικά δεσμευτική συνταγματική αναθεώρηση. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε δώσει τη ρητή, ρεαλιστική του συγκατάθεση, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε ο Κληρίδης και ο Ντενκτάς να υπογράψουν τη μνημειώδη συνθήκη στις 16 Ιουλίου. Τραγικά, μόλις είκοσι τέσσερις ώρες πριν από αυτή την ιστορική υπογραφή, στις 15 Ιουλίου, η ελληνική στρατιωτική χούντα εκδήλωσε το βίαιο πραξικόπημά της για να ανατρέψει τον Μακάριο.

Ένα κυρίαρχο δεύτερο ελληνικό κράτος

Η συμφωνία της Αμμοχώστου του 1974 στόχευε στην επίλυση του παραλυτικού θεσμικού αδιεξόδου του Συντάγματος του 1960, ανταλλάσσοντας τα συγκεντρωτικά τουρκοκυπριακά ομοσπονδιακά βέτο με εκτεταμένη τοπική αυτονομία. Προκειμένου να εξορθολογιστεί η κεντρική κυβέρνηση και να μετατραπεί σε ένα λειτουργικό, πλειοψηφικό σύστημα, το προσχέδιο καταργούσε το απόλυτο βέτο του αντιπροέδρου, αντικαθιστούσε τις χωριστές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες με την τυπική δημοκρατική ψηφοφορία και προσάρμοζε τις ποσοστώσεις των δημοσίων υπαλλήλων στη δημογραφικά ακριβή αναλογία του 80-20. Σε αντάλλαγμα, παραχωρούσε στους Τουρκοκύπριους πλήρη αυτοδιοίκηση όσον αφορά την τοπική τους αστυνομία, την εκπαίδευση και τις δημοτικές υποθέσεις εντός των καθορισμένων συμπλεγμάτων των χωριών τους. Όπως υπογραμμίζει ο καθηγητής Θεοφάνους στην ανάλυσή του, αυτό το πλαίσιο θα δημιουργούσε ουσιαστικά ένα δεύτερο ελληνικό κράτος.

Παράνοια και γεωπολιτικές ψευδαισθήσεις

Η καταστροφική απόφαση της ελληνικής στρατιωτικής χούντας να ανατρέψει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στις 15 Ιουλίου 1974 πήγαζε από τις γεωπολιτικές ψευδαισθήσεις και την εγχώρια ανασφάλεια του δικτάτορά της, ταξίαρχου Δημήτριου Ιωαννίδη. Το καθεστώς των Αθηνών, κυριευμένο από αντικομμουνιστική παράνοια, έβλεπε τον Μακάριο όχι ως έναν πραγματιστή ηγέτη που καθοδηγούσε ένα εύθραυστο κράτος, αλλά ως έναν επικίνδυνο αριστερό, τον «Κάστρο της Μεσογείου», όπως σημειώνεται στο βιβλίο του Ιωάννη Στεφανίδη «Νήσος της Διχόνοιας».

Αυτή η ιδεολογική τύφλωση επιδεινώθηκε από μια καταστροφική, εσφαλμένη εκτίμηση της ρεαλπολιτίκ του Ψυχρού Πολέμου. Ο Ιωαννίδης ήταν φανατικά πεπεισμένος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες -και ειδικά ο υπουργός Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ και η CIA- υποστήριζαν κρυφά την ανατροπή του Μακαρίου. Όπως αποκαλύπτουν τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις «Εξωτερικές Σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών», τα αδύναμα, διφορούμενα και αναποφάσιστα διπλωματικά μηνύματα της Ουάσινγκτον προς την Αθήνα παρερμηνεύτηκαν από τη χούντα ως σιωπηρή αμερικανική συναίνεση.

Στο εσωτερικό μέτωπο, το πραξικόπημα αποτέλεσε μια απελπισμένη, ύστατη προσπάθεια διάσωσης μιας ετοιμοθάνατης δικτατορίας. Η χούντα κατέρρεε εκ των έσω, αντιμετωπίζοντας ραγδαίο πληθωρισμό, διεθνή απομόνωση και σφοδρή λαϊκή κατακραυγή μετά τη βάναυση καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου της Αθήνας το 1973. Ο Ιωαννίδης πίστευε ότι η κατασκευή ενός ιστορικού εθνικού θριάμβου μέσω της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα θα διέγραφε τις εγχώριες αποτυχίες του και θα εξασφάλιζε την υστεροφημία του ως εθνικού ήρωα. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποτρέψει τον Μακάριο από το να κατοχυρώσει μόνιμα την κυπριακή ανεξαρτησία μέσω της συμφωνίας της Αμμοχώστου στις 16 Ιουλίου, η χούντα έβγαλε τα τανκς στους δρόμους στις 15 Ιουλίου. Αυτή η κίνηση πρόσφερε στην Τουρκία ακριβώς την ευκαιρία που περίμενε και προετοίμαζε επί επτά χρόνια προκειμένου να την εκμεταλλευτεί.

Η εσωτερική δημοκρατία ως υπαρξιακή ασπίδα

Η τραγωδία του 1974 αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ιστορία. Παρέχει επείγοντα και ζωντανά μαθήματα για το παρόν. Καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις της -συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, των στενότερων ευθυγραμμίσεων με τη δυτική ασφάλεια και μιας παγιωμένης διαίρεσης- τα χρόνια 1960-1974 αποκαλύπτουν τις δομικές προϋποθέσεις για την επιβίωση του κράτους. Το πρώτο ζωτικό μάθημα είναι ότι η εσωτερική δημοκρατία και οι αδιάφθοροι θεσμοί αποτελούν θεμέλια εθνικής ασφάλειας. Το κεντρικό δίδαγμα του 1974 είναι ότι η κύρια ευπάθεια ενός μικρού κράτους είναι η ριζοσπαστικοποίηση των δικών του ακραίων τάσεων όταν το πολιτικό κέντρο παρακμάζει. Η ΕΟΚΑ Β΄, αν και αποτελούσε μια μικρή μαχητική μειονότητα, κατάφερε να καταλάβει τον κρατικό μηχανισμό ακριβώς επειδή το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα ήταν κατακερματισμένο, αδύναμο και διεφθαρμένο.

Σήμερα, το πολιτικό κέντρο αντιμετωπίζει μια παρόμοια κατάρρευση, η οποία εκδηλώνεται με την εκλογική υποχώρηση των παραδοσιακών κεντρώων κομμάτων και την άνοδο του ακροδεξιού, αντισυστημικού ΕΛΑΜ. Αυτή η επικίνδυνη σύγχρονη πόλωση πηγάζει από δεκαετίες θεσμικής διαφθοράς, άλωσης του κράτους και συστημικής πελατειοκρατίας εκ μέρους των παραδοσιακών κυβερνώντων κομμάτων.

Παραμερίζοντας τον ρομαντισμό

Το δεύτερο ζωτικό μάθημα αφορά τον θανάσιμο κίνδυνο του γεωπολιτικού ρομαντισμού. Το 1974, η Κύπρος καταστράφηκε επειδή η ελληνική χούντα έδωσε προτεραιότητα στους ιστορικούς μύθους και τις συναισθηματικές υποθέσεις έναντι των ψυχρών μαθηματικών της περιφερειακής γεωγραφίας και της εγγύτητας του τουρκικού ναυτικού. Σήμερα, η Κύπρος κινδυνεύει να πέσει σε μια σύγχρονη παραλλαγή αυτής ακριβώς της παγίδας. Αυξάνοντας επιθετικά τις αμυντικές δαπάνες μέσω δανείων και σφυρηλατώντας έναν στενό, ιδιαίτερα ορατό στρατιωτικό και στρατηγικό εναγκαλισμό με το Ισραήλ, η Λευκωσία κινδυνεύει να υποκύψει στην ψευδαίσθηση της μετατροπής του νησιού σε ένα στρατιωτικοποιημένο φρούριο.

Από τη σκοπιά του δομικού ρεαλισμού, η μετατροπή της Κύπρου σε προωθημένο στρατιωτικό φυλάκιο για τη Δύση και το Ισραήλ πυροδοτεί ένα κλασικό δίλημμα ασφαλείας, αντί να δημιουργεί μια αποτελεσματική αποτροπή. Αντί να υποχωρήσει, η Τουρκία προβλέπεται ότι θα απαντήσει με επιθετική αντι-ανάσχεση, επεκτείνοντας και αναβαθμίζοντας μόνιμα το δικό της επιθετικό αποτύπωμα στον κατεχόμενο βορρά και κινούμενη πιο κοντά στην επίσημη προσάρτησή του. Επιπλέον, η ταύτιση του μέλλοντος του νησιού με ένα εξαιρετικά ασταθές θέατρο συγκρούσεων, όπως αυτό της Μέσης Ανατολής, δημιουργεί ακραία οικονομική ευπάθεια.

Συμβιβασμός και κυριαρχία

Το κρισιμότερο μάθημα της καταστροφής του 1974 είναι ότι ο δομημένος συμβιβασμός αποτελεί τον απόλυτο προστάτη της κρατικής κυριαρχίας. Οι ριζοσπαστικοί εθνικιστές κατέστρεψαν το πολιτικό κέντρο το 1974, χαρακτηρίζοντας την οποιαδήποτε συνταγματική παραχώρηση προς τους Τουρκοκύπριους ως πράξη προδοσίας. Η σημερινή πολιτική ελίτ συχνά εγκλωβίζεται στο ίδιο μοτίβο του εύκολου απορριπτισμού, απορρίπτοντας το υποστηριζόμενο από τα Ηνωμένα Έθνη ομοσπονδιακό πλαίσιο ως εγγενή παράδοση της κυριαρχίας. Εν τέλει, η προσκόλληση σε μαξιμαλιστικές, ανυποχώρητες θέσεις υπό το πρόσχημα του αγνού πατριωτισμού παραμένει συνταγή για μια αργή εθνική αυτοκτονία. Για να αποτραπεί η μόνιμη de jure διχοτόμηση και να διατηρηθεί η νομιμότητα της Δημοκρατίας, και οι δύο πλευρές πρέπει να εγκαταλείψουν την επιδίωξη συναισθηματικών στόχων μηδενικού αθροίσματος. Αυτό απαιτεί έναν θαρραλέο αμοιβαίο συμβιβασμό.

Συμπέρασμα

Η τραγωδία της Κύπρου το 1974 αποτέλεσε ένα έγκλημα ασύμμετρης αλαζονείας. Σχεδιάστηκε από ένα φανατικό καθεστώς στην Αθήνα που προτίμησε να καταστρέψει μια Δημοκρατία παρά να αποδεχτεί την ανεξαρτησία της, διευκολύνθηκε από μια αμερικανική υπερδύναμη που αντιμετώπισε το νησί ως ένα αναλώσιμο πιόνι του Ψυχρού Πολέμου, και εκτελέστηκε βάναυσα από τον τουρκικό στρατό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το χάος που επακολούθησε. Πενήντα δύο χρόνια αργότερα, τα μαθήματα για μια Κύπρο που παραμένει ακόμα διαιρεμένη είναι σαφή. Για να πλοηγηθεί σε μία όλο και πιο άναρχη παγκόσμια αρένα, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εγκαταλείψει τόσο τις ρομαντικές ψευδαισθήσεις του παρελθόντος όσο και την κυνική διαφθορά του παρόντος της. Τελικά, η πραγματική άμυνα της Κύπρου δεν έγκειται στην αγορά ξένου στρατιωτικού εξοπλισμού, αλλά στην ακεραιότητα των δημοκρατικών της θεσμών, σε μια πραγματιστικά ρεαλιστική εξωτερική πολιτική, καθώς και στο ιστορικό θάρρος να εξασφαλίσει μια ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων, προτού κλείσει για πάντα το παράθυρο της επανένωσης.

*Οικονομολόγου και προέδρου της Κυπριακής Οικονομικής Εταιρείας. Αυτό το άρθρο υπάρχει στο substack του συγγραφέα https://ioannistirkides.substack.com/publish/posts/published.