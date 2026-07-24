Η μικροσκοπική Yenai - ένα από τα πιο μικρά ελάφια στον κόσμο- κλέβει τις εντυπώσεις στον ζωολογικό κήπο της Κολωνίας

Η Yenai γεννήθηκε στις 15 Μαΐου και αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στον πληθυσμό των νότιων πουντού που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου.

Μητέρα της είναι η τρίχρονη Yadira, η οποία είχε μεταφερθεί στην Κολωνία από τον ζωολογικό κήπο του Ρότερνταμ. Πατέρας της είναι ο Alves, ηλικίας τεσσάρων ετών, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στον ζωολογικό κήπο της Κολωνίας.

Από τα μικρότερα ελάφια του κόσμου

Η ζωολόγος και βοηθός υπεύθυνης του τμήματος Νότιας Αμερικής, Λούσι Χίλιους, ανέφερε ότι τα πουντού ξεχωρίζουν για το ιδιαίτερα μικρό τους μέγεθος.

Όπως εξήγησε, το νότιο πουντού θεωρείται ένα από τα μικρότερα ελάφια παγκοσμίως, αν και το συγγενικό βόρειο πουντού είναι ακόμη μικρότερο. Συνολικά, τα δύο είδη αποτελούν τα μικρότερα γνωστά ελάφια στον κόσμο.

Παρά το μικροσκοπικό τους μέγεθος και τη χαριτωμένη εμφάνισή τους, τα νότια πουντού βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρούς κινδύνους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι απειλές για την επιβίωσή τους

Σύμφωνα με τη Χίλιους, η ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελεί τη βασικότερη αιτία συρρίκνωσης του πληθυσμού τους.

Η καταστροφή και η αποψίλωση των δασών περιορίζουν σταδιακά τις περιοχές στις οποίες μπορούν να βρουν τροφή και καταφύγιο. Σημαντική απειλή αποτελούν επίσης οι σκύλοι που κυκλοφορούν ελεύθεροι ή έχουν αγριέψει, καθώς επιτίθενται στα μικρόσωμα ζώα.

Το νότιο πουντού συναντάται κυρίως στις δασώδεις και ορεινές περιοχές των Άνδεων, στη νότια Χιλή.

Για την προστασία του είδους εφαρμόζονται διεθνή προγράμματα αναπαραγωγής, στα οποία συμμετέχουν ζωολογικοί κήποι από διάφορες χώρες. Στόχος τους είναι η διατήρηση ενός υγιούς πληθυσμού και η ενίσχυση των προσπαθειών ώστε το μικροσκοπικό ελάφι να μην οδηγηθεί στην εξαφάνιση.