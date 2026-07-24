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Τουρκία: Στη φυλακή influencer με μαντήλα για δημοσίευση άσεμνου υλικού στα social media

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μετά την απόφαση σύλληψης και αποκλεισμού των λογαριασμών της, ο σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας Οκτάι Σαράλ υποστήριξε ότι τα μέτρα των αρχών ήταν δικαιολογημένα και εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων θεωρεί ότι προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες.

Η influencer Φάτμα Σοϊντάς, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις εμφανίσεις της με μουσουλμανική μαντήλα, συνελήφθη στην Τουρκία μετά από ποινική δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας για αναρτήσεις της στο TikTok και το Instagram.

Η Σοϊντάς, η οποία δραστηριοποιείται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα χρήστη «fffatmaase_», κατηγορείται για «δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών» και «δημοσίευση άσεμνου υλικού». Μετά τη σύλληψή της οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή της.

Η εισαγγελική έρευνα

Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα ύστερα από αναρτήσεις της Φατμά Σοϊντάς σε TikTok και Instagram, κρίνοντας ότι το περιεχόμενο ενδέχεται να συνιστά αδίκημα βάσει του άρθρου 216/3 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, οι αρχές εντόπισαν τη Σοϊντάς στην Κωνσταντινούπολη και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η έρευνα συνεχίζεται «ενδελεχώς».

Παράλληλα, το 5ο Ειρηνοδικείο της Άγκυρας διέταξε τον αποκλεισμό πρόσβασης στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που περιείχαν τις επίμαχες αναρτήσεις.

Η Γενική Εισαγγελία της ‘Αγκυρας ανέφερε στην ανακοίνωσή της: «Λόγω του γεγονότος ότι το περιεχόμενο που κοινοποίησε η χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Φατμά Σοϊντάς με το όνομα χρήστη “fffatmaase_” στους λογαριασμούς της στο TikTok και το Instagram συνιστά το έγκλημα της “Δημόσιας Προσβολής των Θρησκευτικών Αξιών που Υιοθετούνται από ένα τμήμα του κοινού”, όπως ορίζεται στο ‘Αρθρο 216/3 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, η Γενική Εισαγγελία μας έχει ξεκινήσει έρευνα».

Η αντίδραση του συμβούλου του Ερντογάν

Μετά την απόφαση σύλληψης και αποκλεισμού των λογαριασμών της, ο σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας Οκτάι Σαράλ υποστήριξε ότι τα μέτρα των αρχών ήταν δικαιολογημένα και εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων θεωρεί ότι προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες.

«Αυτές οι αποκλίνουσες νοοτροπίες που προσπαθούν να προωθήσουν προσβολές κατά της πίστης μας με φτηνό και αηδιαστικό περιεχόμενο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα όπου οι εχθροί της θρησκείας μπορούν να κυκλοφορούν αχαλίνωτοι».

Οι επίμαχες αναρτήσεις

Η Φατμά Σοϊντάς προκάλεσε αντιδράσεις για ορισμένες αναρτήσεις και φωτογραφίες της, τις οποίες η ίδια χαρακτήρισε «σκηνοθετημένες» και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής ποιο ακριβώς περιστατικό ή ποια συγκεκριμένη ανάρτηση αποτέλεσε την αφορμή για τη δίωξή της, ωστόσο οι φωτογραφίες που τη δείχνουν να φιλά έναν άλλο «influencer» και η φωτογραφία που αποκαλύπτει τα πόδια της, φαίνεται να αποτέλεσαν τα ‘πειστήρια’ του ‘εγκλήματός’ της.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της τουρκικής δικαιοσύνης και η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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