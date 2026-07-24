Κεντρική Τράπεζα: Κάλεσμα στους πολίτες να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ.

Η ΕΚΤ παρουσίασε τις δέκα προτάσεις σχεδίων που προκρίθηκαν μέσα από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες. Οι προτάσεις βασίζονται σε δύο θεματικές: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποταμοί και πτηνά».

Οι πολίτες από όλη την Ευρώπη μπορούν να δουν τις προτάσεις και να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω της διαδικτυακής έρευνας, η οποία θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, ανεξάρτητη εταιρεία θα διενεργήσει αντίστοιχη έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ζώνης του ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένεται να επιλέξει την τελική πρόταση προς τα τέλη του έτους, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των δύο ερευνών, την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού και την τεχνική αξιολόγηση.

Πρόκειται για τον πρώτο πλήρη επανασχεδιασμό των τραπεζογραμματίων ευρώ από την κυκλοφορία τους το 2002. Τα νέα τραπεζογραμμάτια θα ενσωματώνουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και προσβασιμότητας, ενώ επιδιώκεται και η μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Τα τραπεζογραμμάτια των προηγούμενων σειρών θα διατηρήσουν την αξία τους και θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν παράλληλα με τη νέα σειρά.

Η ΚΤΚ ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετάσχουν και να συμβάλουν με την άποψή τους στη διαμόρφωση της μελλοντικής εμφάνισης του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.