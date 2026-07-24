Μονόδρομος η ανακύκλωση των καψουλών καφέ – Κομπόστ για γεωργούς και αλουμίνιο για σειρά χρήσεων

Σε μία εποχή όπου, λόγω της κλιματικής αλλαγής και ευρύτερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η επαναχρησιμοποίηση υλικών και η μείωση της ενέργειας, είναι μονόδρομος, οι κάψουλες καφέ, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως, δεν μπορούν να αποκλειστούν από τους περιβαλλοντικούς στόχους και υποχρεώσεις της Κύπρου.

Η Nespresso – Vassos Eliades Ltd είναι πρωτοπόρος στον κλάδο σε σχέση με τις διαδικασίες ανακύκλωσης καψουλών. Σύμφωνα με στοιχεία, η εταιρεία αύξησε το ποσοστό χρησιμοποιημένων ανακυκλωμένων καψουλών Nespresso από 7,4% το 2018 σε 35,9% στις αρχές του 2026. «Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 40% των καψουλών που πωλούνται στην Κύπρο επιστρέφονται μέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης της εταιρείας και δίνεται μια νέα ζωή στα προϊόντα», σύμφωνα με σημείωμα της εταιρείας. Οι κάψουλες Nespresso, που κατασκευάζονται από αλουμίνιο, είναι 100% ανακυκλώσιμες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να ανακυκλωθούν ξανά και ξανά.

7 βήματα ανακύκλωσης

Ο κύκλος ανακύκλωσης στην Κύπρο ακολουθεί τα εξής βήματα:

1. Οι χρησιμοποιημένες κάψουλες επιστρέφονται στις μπουτίκ ή παραδίδονται στον ταχυμεταφορέα κατά την παράδοση των παραγγελιών.

2. Οι κάψουλες στη συνέχεια παραλαμβάνονται από τα καταστήματα ταχυμεταφορών και τις μπουτίκ και μεταφέρονται σε ειδικό χώρο αποθήκευσης.

3. Μόλις παραληφθούν από την εγκατάσταση ανακύκλωσης αλουμινίου στην Κύπρο, οι κάψουλες τεμαχίζονται για να διαχωριστούν οι κόκκοι του καφέ από το αλουμίνιο.

4. Οι κόκκοι του καφέ μετατρέπονται σε πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά κομπόστ, το οποίο χρησιμοποιείται από τους τοπικούς αγρότες ως λίπασμα για τα φυτά. Οι κόκκοι του καφέ μετατρέπονται επίσης σε βιοκαύσιμο, ανανεώσιμη ενέργεια.

5. Οι άδειες κάψουλες θερμαίνονται για να λιώσουν η πλαστική επικάλυψη και άλλα υλικά για να εξαχθεί το αλουμίνιο.

6. Μόνο όταν απομείνει καθαρό αλουμίνιο, αυτό λιώνει περαιτέρω.

7. Το καθαρό αλουμίνιο εξάγεται στη συνέχεια από την Κύπρο και το αλουμίνιο επιστρέφει στην αλυσίδα αξίας και ανακυκλώνεται σε μια σειρά χρήσεων, όπως κινητήρες αυτοκινήτων, ποδήλατα, υπολογιστές, κουτιά αναψυκτικών ή ακόμα και νέες κάψουλες.

Νέος στόχος για το 2026

«Ένας επιπλέον στόχος για το 2026 είναι η αύξηση της χωρητικότητας συλλογής της Nespresso στο 90%, που σημαίνει ότι κάδοι ανακύκλωσης και διαδικασίες συλλογής θα είναι διαθέσιμοι σε σημεία πώλησης και στις εγκαταστάσεις των πελατών. Δεδομένων των πρόσφατων προσπαθειών για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, ακολουθείται μια νοοτροπία μηδενικών αποβλήτων σε όλες τις λειτουργίες της Nespresso στην Κύπρο», αναφέρει η εταιρεία.

«Η Nespresso έχει εργαστεί παγκοσμίως για τη μείωση των λειτουργιών ροής αγαθών (logistics), της συσκευασίας, της κατανάλωσης ενέργειας των μηχανημάτων και των λειτουργιών λειτουργίας των γραφείων και των μπουτίκ της σε όλο τον κόσμο. «Μεταξύ 2008 και 2012, η ​​Nespresso μείωσε το αποτύπωμα άνθρακα ενός φλιτζανιού καφέ Nespresso κατά πάνω από 20%. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του οράματός της για τη βιωσιμότητα του 2020, The Positive Cup, το 2015, η Nespresso στόχευε να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα κατά 10% επιπλέον, βελτιστοποιώντας περαιτέρω την αποδοτικότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και αντισταθμίζοντας το υπόλοιπο αποτύπωμα άνθρακα μέσω της αγροδασοκομίας. Από το 2022, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να επιτύχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα για κάθε φλιτζάνι καφέ που παράγεται», τονίζεται.

Επιστροφή καψουλών σε 8 μπουτίκ στην Κύπρο

Οι κάψουλες Nespresso που αγοράζονται μπορούν να επιστραφούν σε οποιαδήποτε από τις 8 μπουτίκ στην Κύπρο, στην σακούλα ανακύκλωσης, η οποία μπορεί να παραληφθεί δωρεάν από την μπουτίκ, προσφέροντας έναν εύκολο και πρακτικό τρόπο ανακύκλωσης.

«Δεσμευμένοι να κάνουμε την ανακύκλωση πιο βολική, ξεκινήσαμε ένα δωρεάν σύστημα συλλογής καψουλών από τα σπίτια των πελατών. Αυτή η καινοτόμος υπηρεσία ξεκίνησε στην Κύπρο το 2020. Με την Ανακύκλωση στο σπίτι, μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε ακόμη πιο εύκολη την ανακύκλωση καψουλών καφέ Nespresso. Κάθε φορά που ένας πελάτης κάνει μια παραγγελία για παράδοση στο σπίτι, ο μεταφορέας μπορεί να παραλάβει τυχόν γεμάτες σακούλες με χρησιμοποιημένες κάψουλες από την άνεση των σπιτιών ή των γραφείων των πελατών και οι οποίες στη συνέχεια θα επιστρέφονταν στο εργοστάσιο συλλογής μας. Χιλιάδες άτομα καθώς και επιχειρήσεις γραφείων έχουν υιοθετήσει την ανακύκλωση καψουλών Nespresso, με αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοτήτων χρησιμοποιημένων καψουλών που επιστρέφονται σε εμάς μήνα με το μήνα», αναφέρει η Nespresso – Vassos Eliades Ltd.